白天囂張街頭擄人 3分鐘內6路人行經.無人報警

桃園市 / 綜合報導

中壢光天化日之下爆發擄人案，不過實際檢視監視器，其實當時有不少路人都有目擊擄人場面，短短3分鐘至少有6名路人經過，不過卻沒有人願意停下腳步，上前制止或是協助報警，最後疑似是旁邊的大賣場看到，趕緊通報警方，才讓整起事件曝了光。不過9名惡煞擄走一家三口，警方調查，這名鄭姓主嫌並沒有前科，也沒有幫派註記，到底從哪找來這麼多人，當街執行擄人行動？且雙方都聲稱彼此間有金錢糾紛，債務細節卻不願透露，案件是否還有隱情，檢警持續偵辦。

廣告 廣告

兩名男子狼狽抱頭蹲地，多名員警上前包圍，因為他們獲報，被害人在50分鐘前，被9名惡煞用廂型車擄走，就連妻女也沒能倖免，值勤員警VS.擄人惡煞說：「說是債務糾紛，剛剛有說是債務糾紛，啊到底是欠多少錢。」

整起案件雖在短時間內就被破獲，嫌犯表示是因為跟張姓男子，先前有金錢糾紛，不過警方調查主嫌鄭姓男子，沒有前科平常疑似是生意人，究竟哪來的能耐烙這麼多人，執行擄人行動。

桃園市中壢區2日下午爆發擄人案，一家三口就是在這人來人往賣場前，被當街擄走，不過實際檢視監視器，短短3分鐘至少有6名路人經過，女子見到前方場面，還嚇到原地頓一下，後續加速快步走過，沒多久又有一名女子，推著寵物車經過，但一樣快速離開。

另一名男子則是手持雨傘好奇探頭，甚至頻頻回頭確認，但最後仍走進門內，另一個角度也拍下擄人過程其實都有人經過，但卻沒有人願意停下，幫忙報警，最後疑似是旁邊大賣場，協助通報，才讓整起事件曝了光。

民眾說：「那麼多人小鬼你敢去救，誰知道他是什麼來歷，我看新聞，別人，有的別人，他會躲在角落，打電話給警察，應該是這樣。」所幸被害人一家三口，都沒有大礙，只不過若真如同被害人所說，只是金錢糾紛，對方又為何下此毒手，甚至連妻女都擄走，案件究竟是否另有隱情，一切還有待檢警持續釐清。

原始連結







更多華視新聞報導

9惡煞當街擄走一家三口 中壢警1小時內將人全救出

桃園中壢民宅5死惡火 慟！開學前一天「4童斷魂」

桃園中壢萬人中秋封街烤肉！民眾下午三點搶卡位

