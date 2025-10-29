白天回暖別被騙 今入夜變天、週五降雨熱區擴大

東北季風今（30）日減弱，全台多為多雲到晴的穩定天氣，北部與東半部高溫回。但入夜後，東北季風將再度增強，北部與東半部降雨機率提高，氣溫明顯轉涼，提醒民眾別被白天暖意騙了，外出務必攜帶雨具並注意保暖。



中央氣象署指出，白天全台天氣普遍穩定，僅基隆北海岸、大台北山區及宜花地區有零星小雨，午後高屏山區可能出現短暫陣雨。北部白天高溫回升至28至30度，東部約27至29度，中南部則可達31至32度。



至於離島天氣，澎湖晴時多雲，氣溫24至26度；金門多雲時晴，氣溫22至27度；馬祖陰短暫雨，氣溫21至22度。但日夜溫差大，建議早出晚歸的民眾多添衣物。

入夜變天 北東轉濕、氣溫下滑

不過，今晚起東北季風再度增強，首先影響北部沿海地區，入夜後水氣擴散至東半部與恆春半島，降雨範圍將於明（31）日進一步擴大。週五起北部及宜蘭將轉為陰雨天氣，氣溫明顯下滑，週末清晨低溫恐下探19至20度，其餘地區則持續為晴到多雲，夜晚略涼。

週四白天暖、週五起轉涼，中央氣象署天氣預報一圖說明。（圖／翻攝 中央氣象署臉書）

下週二氣溫可望回升

這波東北季風影響將持續至下週二（11月4日），屆時風勢減弱、氣溫將再度回升。氣象署提醒，這段期間氣溫起伏明顯，建議民眾外出時隨身攜帶外套或雨具，以因應早晚溫差與不穩定天氣。