白天回溫到28度！新竹清晨探10.5度 下週二再降溫、北台灣轉濕涼

今天（29日）東北季風減弱，白天各地氣溫回升，早晚仍較涼，清晨因輻射冷卻影響，平地最低溫出現在5時02分新竹關西鎮，測得10.5度，各地區平地的最低氣溫約在13至16度。白天起西半部高溫可以來到26至28度，東半部則是24至26度。中央氣象署提醒，下週二（12月2日）東北季風增強，迎風面轉雨，氣溫逐漸下降，北部、宜花高溫來到23至25度。

氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄「洩天機教室」撰文道，今晨截至5時02分各縣市平地最低氣溫為新竹關西鎮的10.5度，各地區平地的最低氣溫約在13至16度：北部（新北石碇區）14.5度、中部（雲林古坑鄉）14.5度、南部（屏東恆春鎮）15.8度、東部（花蓮壽豐鄉）12.6度。

吳德榮表示，今晨觀測資料顯示，南方雲層系接近，伴隨降水回波，恆春半島明顯降雨。最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日東北季風挾南方水氣，迎風面北部、東半部及高屏山區有局部短暫雨的機率，恆春半島降雨明顯，其他地區雲量略增；白天北台偏涼、中南部舒適，各地早晚偏涼微冷。

氣象署指出，今天東北季風減弱，白天各地氣溫回升，西半部高溫可以來到26至28度，東半部則是24至26度，感受溫暖舒適，不過早晚各地仍偏涼，中部以北及宜蘭低溫為15至17度，尤其竹苗局部地區來到10至12度，而南部及花東為18到20度，日夜溫差大，早出晚歸請適時調整衣物；隨著水氣減少，各地晴朗穩定，僅恆春半島有零星短暫雨。

風力方面，恆春半島、綠島、蘭嶼及澎湖局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請留意。

週日（30日）、下週一（12月1日）中層雲系通過，水氣逐漸增多；週日中部以北山區及東北部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下週一基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

週日、下週一低溫預測：中部以北、宜蘭及金門、馬祖15至18度，南部、花東及澎湖19至21度；高溫預測：台灣各地大約25至29度，澎湖及金門22至23度，馬祖20度。

下週二東北季風增強，下週三、四（12月3、4日）東北季風影響，北部及宜蘭地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼；下週二至四迎風面桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，中層水氣仍多，中部以北山區亦有零星短暫雨。

下週二低溫預測：中部以北、宜蘭及金馬16至19度，南部、花東、澎湖19至21度；高溫預測：北部、宜花及澎湖23至25度，中南部及台東26至28度，金門22度，馬祖19度。

下週三、四低溫預測：台灣各地及澎湖15至21度，金門14至15度，馬祖12至13度；高溫預測：北部、宜蘭17至21度，花蓮及澎湖20至23度，中南部及台東24至27度，金門18至20度，馬祖14至17度。

下週五（12月5日）東北季風減弱，白天各地氣溫回升，早晚仍較涼；迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週五低溫預測：中部以北及宜蘭15至16度，南部、花東及澎湖18至19度，金門及馬祖13至14度；高溫預測：北部、東半部及澎湖22至24度，中南部27至28度，金門21度，馬祖17度。

