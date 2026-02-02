白天回溫轉晴 週末強冷空氣南下「恐達寒流」急凍剩6度
今（3）天清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，本島最低溫在苗栗公館，僅10.9度，白天起，氣溫會稍稍回升，降雨範圍也會減少，相對穩定的天氣將持續到週五（6日）晚上，週末將有另一波「很強」的冷空氣南下，氣象專家指出，達「寒流」的機率提高，本島縣市的平地最低氣溫恐降至6度以下。
針對今日天氣詳情，中央氣象署說明，清晨仍受大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及台東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度。
降雨方面範圍減少，僅宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、台東、恆春半島及大台北山區則有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
另外因東北風明顯偏強，台南以北、基隆北海岸、台東、恆春半島沿海空曠地區及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖，有局部平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請多加留意。若溫度與水氣條件配合，今日清晨3000公尺以上高山仍有零星降雪機率，前往高山請留意道路結冰及路面濕滑情形。
溫暖舒適的天氣將持續到週五晚起至週六，屆時又有新的鋒面及大陸冷氣團南下，再轉濕冷。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文指出，最新模式模擬顯示，週五午夜前後鋒面抵達，北台轉雨降溫。週六中部以北濕冷有雨、愈晚愈冷，下週日、一各地轉晴冷。
專欄並指出，週六至下週一（7至9日）「很強」的冷空氣南下，歐洲模式最新模擬略調強，達「寒流」（台北測站約降至10度）的機率提高，本島縣市的平地最低氣溫可降至6度以下；應繼續觀察各國模式的調整。但以這種強度的冷空氣，並不適合與「霸王寒流」相提並論，實在差太多了！
空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日清晨大陸冷氣團影響，白天起大陸冷氣團減弱，環境風場為東北風至東北東風，東北風挾帶境外污染物移入影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積；竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，西半部局部地區短時間達橘色提醒等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。
