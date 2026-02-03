白天回溫、日夜溫差大 週末冷氣團恐達「寒流」等級

受偏東風影響，今（4）日整體水氣偏少，各地為多雲到晴的天氣，白天氣溫持續回升，不過清晨與夜晚仍偏涼。北、東部自週五（6日）晚間轉陰雨天氣且逐漸降溫，週末隨著新一波冷空氣南下，全台天氣明顯轉涼，不排除達到寒流等級。

今起回溫轉晴 日夜溫差仍大

根據氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」預報，今日至週五（4至6日）冷氣團逐漸減弱且環境偏乾，各地多為晴時多雲、天氣穩定。花東地區受迎風面影響雲量偏多，局部地區仍有短暫陣雨，西部地區清晨需留意局部霧影響能見度。

廣告 廣告

溫度方面持續回升，北部至東部高溫約20至24度、低溫15至18度，中南部高溫可達25至30度、低溫約15至19度。各地白天感受偏暖，不過夜間輻射冷卻明顯，日夜溫差仍大，提醒民眾注意保暖。

週末冷空氣南下 北東轉陰雨

週末兩天（7至8日）隨著鋒面通過，新一波冷空氣南下，全台天氣出現明顯轉變。北、東部自週五夜間起轉為陰雨天氣，且逐步降溫；中南部降雨以山區為主，氣溫同樣轉涼偏冷。

北部及東北部平地低溫有機會下探11至13度，週日為本波冷空氣影響最明顯時段。雖然水氣有逐漸減少的趨勢，但海拔3000公尺以上高山或北部2000公尺以上的山區，仍有霰、降雪或結霜霧淞等現象發生的機率。

週末冷空氣強度仍有待觀察，不排除增強到寒流等級，提醒民眾持續關注最新天氣資訊，提前做好保暖準備。