白天就開始喝！酒駕累犯「闖紅燈、逼車6分鐘」遭逮 2關鍵法官心軟了

去年9月，苗栗一名詹男大白天就前往檳榔攤喝酒，且事後又僥倖開車回家，過程中行經熱鬧的通宵街頭，因違規被巡邏員警盯上，但詹男遭攔查時不但不停下，還一路以高速狂飆、惡意逼車又闖紅燈，與警方追逐6分鐘，最終遭警方壓制送辦。經苗栗地院法官審理，認為詹男目無法紀，判處徒刑6月。可上訴。

據了解，去年9月1日上午，詹男前往某檳榔攤狂灌2瓶啤酒，事後還囂張僥倖開車回家，約於上午10時27分許，詹男行駛於道路上時違規被巡邏員警盯上，警方將其攔查受檢，不過詹男疑似酒駕心虛，突然猛踩油門逃逸，過程中一路狂飆、逼車又闖紅燈，危險過程長達6分鐘，所幸未波及無辜民眾。

最終警方將詹男壓制，經酒測發現酒測值為每公升0.24毫克，雖未達《公共危險罪》的法定標準0.25毫克，但員警仍認為他面帶酒容、眼神渙散又無法走直線，進行平衡測試時手腳狂抖，明顯已喪失安全駕駛能力，後續警方依「不能安全駕駛」的具體事證，將他依現行犯逮捕。

全案經苗栗地院審理，法官認為詹男在人聲鼎沸的假日街頭上危險駕車，是極易失控撞擊道路上之其他人、車或路旁建物，此行為已嚴重危及公眾往來安全，加上詹男又有酒駕前科，如今卻再犯，顯見未記取教訓。

不過法官也表示，念其詹男坦承犯行，且需照顧身心障礙姐姐及2名未成年子女的家庭生計，經濟壓力沉重，量刑上予以斟酌，其中酒駕部分，處有期徒刑3月；妨害公眾往來安全部分，處有期徒刑5月。兩罪合併，應執行有期徒刑6月。 可易科罰金。全案可上訴。

