白天教書、夜晚做實驗 義守大學「媽媽博士」寫下最動人的學習身影

▲義守大學材科系首位「媽媽博士」黃琴雲(右三)

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】在高等教育場域中，義守大學材料科學與工程學系近日誕生一位極具象徵意義的「媽媽博士」黃琴雲。身兼母親、教師與研究者三重身分的她，歷經九年學術長跑，在育兒與教學工作並行的情況下完成博士學位，為高教多元學習與終身教育寫下動人註解。

▲材科系課程教學(金屬製程實驗)

現任教於岡山農工的黃琴雲，自民國106年進入義守大學攻讀博士以來，長期往返於教學現場、實驗室與家庭之間。她表示，攻讀博士並非為了學歷光環，而是希望以身教實踐終身學習的價值，讓孩子親眼看見面對挑戰時的堅持與勇氣，並傳遞「學習不因身分而受限」的信念。

在指導教授陳國駒的指導下，黃琴雲完成論文《硒化處理溫度對鋇摻雜鑭銅氧硒薄膜之性質影響研究》，成功優化LaCuSeO薄膜光電性能，為p型半導體透明導電材料研究提供新方向。相關成果不僅展現其研究實力，也凸顯義守大學在材料科學與前瞻科技研究上的深厚能量，並具備回饋教學與產業應用的實質潛力。

▲材科系課程教學(初探材料的晶體結構模型製作)

義守大學長期以跨域整合與實作導向為辦學特色，吸引眾多在職人士與不同人生階段的學習者重返校園。黃琴雲也成為材科系首位在育兒期間完成博士學位的代表性人物，其經驗展現高等教育體系對多元學習路徑的包容性與支持力。

校方表示，未來將持續打造兼具理論深度與實務廣度的學習環境，讓更多有志進修者在不同人生階段都能勇敢追夢。黃琴雲的故事，不僅是一項個人成就，更是當代高教與社會進步的重要縮影。（圖╱義守大學提供）