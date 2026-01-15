白天晴暖高溫28度！下周恐有強烈冷氣團來襲 洛鞍颱風加持水氣更濕冷

輕颱洛鞍不會侵襲台灣，但為下波強冷空氣提供額外水氣更濕冷。（圖：氣象署網站）

中央氣象署表示，今天（16日）天氣與昨天類似，不過水氣略增，迎風面基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島偶有局部降雨，其他地區雲量稍增多，不過仍可見陽光，大致為多雲到晴的天氣。清晨低溫普遍在14到18度，感受偏涼，白天東半部雲量較多，高溫約23、24度，中部以北可來到24至26度，南部則可達28度，感受溫暖舒適，不過，要留意中南部日夜溫差大。離島天氣：澎湖多雲，19至21度，金門晴時多雲，14至20度，馬祖晴時多雲，13至17度。東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪出現的機率，海邊活動請多加留意。

目前位於菲律賓東南方海面上的輕度颱風洛鞍，預計未來在菲律賓東南方至東方海面活動，且強度發展不明顯，對臺灣無直接影響。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今晨台灣上空有中低雲移入，破壞夜間輻射冷卻作用，低溫大幅回升，白天各地多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨機率。白天舒適早晚涼。明天至下週一西半部多雲時晴；東半部及大台北東側偶有局部短暫雨，白天北舒適南微熱、早晚涼。

吳德榮提醒，下週一晚起北台灣轉有雨，下週二強冷空氣抵達、氣溫驟降、北台愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨。下週三至週五強冷空氣盤據，北台濕冷、中南部早晚也偏冷；北部、東半部有局部雨。目前歐洲模式模擬冷空氣並未達寒流強度，很接近強烈大陸冷氣團的標準（台北測站≦12度），本島平地最低氣溫降至8度左右，由於濕冷、感覺還是很冷，要注意保暖。下週六冷空氣逐日減弱，迎風面有局部短暫雨機率。

吳德榮表示，輕颱洛鞍向西北前進、轉北再轉偏東，迴轉後有打轉並減弱消散的趨勢，仍保持1月颱不侵台的紀錄，但為下一波強冷空氣提供了額外的水氣，延長迎風面濕冷時間、降雨也更明顯。