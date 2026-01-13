白天暖如春 早晚「輻射冷卻」氣溫低 下週二另波強冷空氣南下





氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今日各地轉晴朗穩定，冷空氣減弱，氣溫漸升；白天北舒適、南微熱，早晚偏冷；各地區氣溫如下：北部8至23度，中部12至26度，南部12至27度，東部9至25度。

吳德榮指出，明(14)日至週五(16日)各地大多晴朗穩定，天氣回暖；白天陽光下「暖如春」，但因「輻射冷卻」強、早晚氣溫仍低，日夜溫差很大。仍應注意穿著調整。

吳德榮表示，週六至下週一(17至19日)西半部晴朗、持續偏暖，東半部水氣增多、有局部短暫雨，下週一大台北亦轉有局部短暫雨的機率。模式模擬顯示，期末下週二至四(20至22日)有另一波「強冷空氣」南下，但影響時間及強度，各國模式不同、且調整中，需持續觀察。

吳德榮說，最新歐洲模式系集模擬顯示，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、週五成颱的機率調高至70%，模擬路徑大致在菲律賓呂宋島東方向東北迴轉，之後轉向東南東，並有逐漸減弱消散的現象。與1月未曾有颱風侵臺的氣候資料吻合，但對臺灣是否還存在、使迎風面水氣增多的間接影響？模擬還在調整、應續觀察。

