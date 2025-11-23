白天暖熱最高29度 傍晚全台轉涼北部迎雨

交通部中央氣象署指出，今天(24日)白天水氣不多，各地為多雲到晴的天氣，僅基隆北海岸有局部短暫雨，但傍晚之後水氣增多，迎風面的基隆北海岸、宜蘭及大台北地區轉為局部短暫雨，花東及恆春半島亦有零星降雨，越晚雨區有擴大趨勢，桃、竹、苗也有局部短暫雨。

氣溫方面，白天溫暖舒適，預測各地高溫約在攝氏26到29度，各地低溫約16至21度，晚起由於東北季風逐漸增強，各地天氣轉涼，中南部需留意日夜溫差較大，早出晚歸應添加衣物以免受涼；此外，清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，台南已出現能見度不足200公尺的現象，駕駛朋友請注意路況安全。

離島天氣：澎湖多雲時陰，21至24度；金門晴時多雲，18至26度；馬祖晴時多雲，17至21度。

由於東北風偏強，今天桃園至台南，恆春半島及澎湖局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請多留意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：24日環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物易累積，午後臭氧濃度易上升；清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。