白天暢通「晚上一躺下就鼻塞」 醫：地心引力、自律神經是元凶

許多人白天呼吸順暢，卻在躺上床準備入睡時鼻子突然塞住，耳鼻喉科醫師張嘉峻指出，這種「白天通、晚上塞」的現象，其實與人體的生理構造及自律神經運作有很大關聯，並非單純的感冒或過敏惡化。

許多人白天呼吸順暢，卻在躺上床準備入睡時鼻子突然塞住。 （圖／Photo AC）

張嘉峻醫師在粉專發文說明，造成夜間特別容易鼻塞的主因有兩項。其中「自律神經」扮演關鍵角色，當夜晚休息時段來臨，負責放鬆功能的副交感神經開始作用，雖然能協助身體進入休息狀態，但血管擴張的同時也讓鼻黏膜充血更加明顯，因而加劇鼻塞感受。

另一項主因則是「地心引力」的影響。白天站立或坐姿時，地心引力會引導血液往下半身流動；然而平躺睡覺後，血液容易回流並聚集在頭部區域，導致鼻腔內的下鼻甲出現充血腫脹，呼吸道空間因此變得狹窄。

張嘉峻也提醒，除了生理因素，生活環境中的塵蟎與溫差變化同樣是造成鼻塞的幕後推手，尤其冷空氣會刺激鼻黏膜神經，引發腫脹反應，讓鼻塞問題更加嚴重。

睡前熱敷口鼻，用溫熱毛巾敷在鼻子上三至五分鐘，能促進血液循環，緩解鼻黏膜的腫脹感。 （示意圖／Pixabay）

針對夜間鼻塞困擾，張嘉峻分享三項緩解方法。第一招是睡前熱敷口鼻，用溫熱毛巾敷在鼻子上三至五分鐘，能促進血液循環，緩解鼻黏膜的腫脹感。第二招是稍微墊高枕頭，利用地心引力原理，將頭部稍微墊高一點，有助於減少鼻部血液充血，讓呼吸比較順暢。

第三招則是定期清潔與控制濕度，建議每兩週清洗一次寢具以減少塵蟎孳生，同時注意室內濕度維持在百分之五十至六十左右，因為太乾或太濕的環境都容易誘發鼻塞。

張嘉峻提醒，若嘗試上述方法後，鼻塞依然嚴重到影響生活品質，甚至伴隨打呼或呼吸中止的狀況，務必就醫尋求醫師協助，以檢視是否存在其他潛在問題。

