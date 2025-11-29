白天氣溫回升上看28℃ 下周二東北季風增強3地有雨

中央氣象署表示，今天東北季風減弱，白天各地氣溫回升，西半部高溫可以來到攝氏26至28度，東半部則是24至26度，感受溫暖舒適，不過早晚各地仍偏涼，日夜溫差大，早出晚歸請適時調整衣物；隨著水氣減少，各地晴朗穩定，僅恆春半島有零星短暫雨。下周二（12月2日）下一波東北季風增強，迎風面桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨。

（圖取自中央氣象署網站）

氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，今天東北季風減弱，各地大多以晴到多雲為主，僅恆春半島有零星降雨。

廣告 廣告

黃恩鴻表示，明天至12月1日水氣逐漸增多，各地雨量增加。明天中部以北山區、東北部地區會有零星短暫雨，其他地方多雲時晴，而12月1日基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區有零星短暫雨，其他地區以多雲為主，雨區將逐漸擴大。



12月2日起下一波東北季風增強，北台灣轉涼，其他地區早晚也有涼意，迎風面桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

12月5日東北季風減弱，白天氣溫回升，早晚較涼，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。



氣溫部分，黃恩鴻指出，今天各地白天氣溫回升，早晚仍涼、日夜溫差大，周末西半部高溫26到28度，東半部約25、26度。



12月2日東北季風增強、氣溫下降，預計12月4日北台灣、宜蘭高溫只剩17、18度，中南部約24到26度，而中部以北、宜蘭低溫16、17度，南部、花東地區約18、19度。

氣象署指出，第27號颱風天琴（KOTO），未來將偏西緩慢地在南沙島海面移動，對台灣天氣無直接影響。

另外，環境部空氣品質預報資訊顯示，今天東北季風減弱，環境風場為東北東風，東北東風仍可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。