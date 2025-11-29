白天氣溫回升上看28℃ 早晚偏涼日夜溫差大

中央氣象署表示，今天東北季風減弱，白天各地氣溫回升，西半部高溫可以來到26至28度，東半部則是24至26度，感受溫暖舒適，不過早晚各地仍偏涼，日夜溫差大，早出晚歸請適時調整衣物。隨著水氣減少，各地晴朗穩定，僅恆春半島有零星短暫雨。

（圖取自中央氣象署網站）

氣象署說明，中部以北及宜蘭低溫為15至17度，尤其竹苗局部地區來到10至12度，南部及花東為18至20度，日夜溫差大。離島部分，澎湖晴時多雲，20至23度；金門晴時多雲，14至22度；馬祖晴時多雲，14至19度。

風力方面，恆春半島、綠島、蘭嶼及澎湖局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請留意。

氣象署指出，第27號颱風天琴（KOTO），未來將偏西緩慢地在南沙島海面移動，對台灣天氣無直接影響。

另外，環境部空氣品質預報資訊顯示，今天東北季風減弱，環境風場為東北東風，東北東風仍可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。