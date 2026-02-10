白天氣溫回升 早晚仍偏冷

台北二二八公園





中央氣象署表示，今(10)日清晨輻射冷卻影響，各地氣溫仍低，白天起各地氣溫回升，早晚仍偏冷，低溫各地約11至16度；預測各地白天高溫約22至26度，溫暖舒適，但應留意中南部日夜溫差大，早出晚歸要適時增添衣物以免受涼。

天氣方面，各地大多為多雲到晴，東北部、東部地區、北部山區及恆春半島有零星短暫雨，清晨北部地區亦有零星短暫雨。

離島天氣：澎湖晴時多雲，15至18度，金門晴時多雲，10至18度，馬祖多雲，9至14度。此外，今日基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件較差，易累積污染物；宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。

