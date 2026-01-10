白天氣溫回升 晚起大陸冷氣團再南下

台北二二八公園





中央氣象署表示，今(10)日輻射冷卻影響，各地清晨寒冷，中部以北及宜蘭普遍為9至11度，南部及花東為12至15度，白天氣溫稍回升，預測北部及宜蘭高溫約19度，中南部及花東為20至23度，西半部日夜溫差大；晚起大陸冷氣團又將南下及影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。

氣象署指出，西半部大多為晴到多雲，東半部為多雲，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島偶有零星降雨，但要留意下半天起東北風增強，中層雲量也增多，西半部山區水氣亦逐漸增加，有零星降雨的機率，若水氣與氣溫配合，2500公尺以上高山可能有零星降雪或下冰霰的機率，前往山區的朋友務必注意安全。

離島天氣：澎湖晴時多雲，15至17度，金門晴時多雲，9至18度，馬祖晴時多雲，8至14度。

氣象署提醒，今日下午起，東北風偏強，臺南以北、臺東、恆春半島沿海及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請注意安全。

