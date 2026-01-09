白天氣溫回升 晚起大陸冷氣團又南下

中央氣象署指出，今天(10日)輻射冷卻影響，各地清晨寒冷，新竹關西測得攝氏3.9度的低溫。中部以北及宜蘭普遍為9至11度，南部及花東為12至15度，局部空曠或近山區河谷氣溫則更低一些，高雄以北及宜蘭、花蓮、金門、馬祖都有10度以下低溫出現的機會；不過白天氣溫稍回升，預測北部及宜蘭高溫約19度，中南部及花東為20至23度，西半部日夜溫差大，早晚外出請注意保暖，而晚間起大陸冷氣團又將南下並影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。

降雨方面，西半部大多為晴到多雲，東半部為多雲，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島偶有零星降雨；不過下半天起東北風增強，中層雲量也增多，西半部山區水氣逐漸增加，有零星降雨的機會，若水氣與氣溫配合，2500公尺以上高山可能有零星降雪或下冰霰的機會，前往山區的朋友務必注意安全。

離島天氣：澎湖晴時多雲，15至17度；金門晴時多雲，9至18度；馬祖晴時多雲，8至14度。

今日下午起，東北風偏強，台南以北、台東、恆春半島沿海及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機會，海邊活動請注意安全。