白天氣溫緩升 吳德榮：下週東北季風南下
（中央社記者吳欣紜台北22日電）氣象專家吳德榮指出，今天氣溫緩升，北台灣仍偏涼，24日晚一小股東北季風南下，北台灣氣溫降，25日、26日東北季風轉乾減弱，27日東北季風增強、28日又轉乾，日夜溫差大。
根據中央氣象署網站，今天台灣本島平地最低溫為苗栗縣三灣鄉的13.2度，其次為南投中寮鄉的13.5度以及苗栗公館鄉的13.5度。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，今晨觀測資料顯示，迎風面有較多低雲，伴隨弱降水回波，東北部局部降雨。
吳德榮說，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天迎風面仍有少量水氣，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴時多雲，北台氣溫略升仍偏涼，中南部白天舒適、早晚涼。
氣溫部分，吳德榮說，預計今天北部18至25度、中部14至29度、南部15至30度以及東部17至28度。
吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天至24日白天、各地晴時多雲，氣溫續回升，白天微熱、早晚涼，東半部偶有局部零星降雨的機率，而24日晚間起一小股東北季風南下，迎風面降雨機率提高，北台氣溫下降。
吳德榮說，25日下午起東北季風轉乾，26日東北季風減弱，各地持續晴朗，氣溫略回升、早晚涼，直至27日東北季風再增強，迎風面降雨機率提高，北台氣溫略降，28日東北季風再轉乾，各地轉晴朗，早晚氣溫低，日夜溫差大。
吳德榮也說，最新各國模式模擬顯示，下週南海還有熱帶擾動發展，朝越南前進，對台無影響。（編輯：李亨山）1141122
其他人也在看
今白天氣溫續回升 注意早晚溫差！週一再轉涼有雨
氣象署指出，今天（11/22）白天氣溫持續回升，感受較溫暖舒適，但各地早晚仍偏涼，直到下週一（11/24）傍晚起東北季風增強，天氣轉涼，屆時北台氣溫將降低，迎風面降雨機率也隨之提高。太報 ・ 2 小時前
今「小雪」竟回溫！明後天高溫上看30度 「這天」又要降溫了
今天（11月22日）是24節氣中的「小雪」，不過只有清晨受到東北季風的影響而溫度偏低，白天最高溫上看28度。明後天（11月23日、24日）高溫更進一步往上飆，可望來到30度，宛如夏季一般。鏡報 ・ 2 小時前
屏東滿州港口吊橋殘破懸掛2年！地方居民怒吼
曾被譽為「情人橋」的屏東縣滿州鄉港口吊橋，橫跨港口溪出海口，昔日是恆春半島東海岸熱門打卡地標，遊客搖曳橋上欣賞濕地生態、海岸森林與獨木舟划槳美景，吸引無數情侶與家庭前來朝聖。然而，近年殘破景象宛如廢墟，民眾陳情「在新橋建好前，至少先清理乾淨或拆除」；屏縣府及鄉公所則解釋，希望拆除及重建同步進行，中央自由時報 ・ 2 小時前
各地早晚偏涼 迎風面局部雨
中央氣象署表示，今(22)日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，低溫約15至19度，局部地區清晨的溫度會再低一些，早出晚歸的朋友請適時增添衣物，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升，北部及宜花高溫約21到24度，中南部、台東可來到26到28度，感受較溫暖舒適。降雨方面，迎風面雲量仍偏多，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北、花東及恆春半島偶有零星降雨，而其他地區為多雲到晴可見陽光的天氣。離島天氣：澎湖晴時多雲，21至23度；金門晴時多雲，15至22度；馬祖晴時多雲，15至19度。風浪方面，桃園至彰化、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖有局部平均風6級或陣風8級左右強風發生的機率；沿海浪高約2至3米，海邊活動請多加留意。根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日東北季風減弱，環境風場為東北風至東北東風，中南部污染物易累積，午後臭氧濃度易上升；夜晚中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。更多新聞推薦 ● 各地早晚偏涼 迎風面局部雨台灣好新聞 ・ 30 分鐘前
東京聽奧羽球女單奮戰奪銀！沈彥汝寫個人參賽新紀錄
東京聽奧羽球女單奮戰奪銀！沈彥汝寫個人參賽新紀錄EBC東森新聞 ・ 15 小時前
好熱的「小雪」高溫恐近30度 沿海九縣市有強風特報
今(22)日是24節氣中的「小雪」，台灣天氣持續受東北季風影響，氣象署上午對沿海九縣市發布黃色陸上強風警示，提醒局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上強風發生機率。儘管時序入冬但民間氣象專家表示，今天中廣新聞網 ・ 1 小時前
「小雪」暖如夏飆30°C！專家曝「這天」全台急凍
生活中心／李明融報導今天是24節氣中的「小雪」，不過中央氣象署指出今天（22日）儘管持續受東北季風影響，各地早晚偏涼，但白天冷空氣逐漸減弱，溫度持續回升，北部及宜花為22到24度，中南部、台東可來到26到28度，部分地區高溫上看30度，整體感受較溫暖舒適。對此，氣象專家林得恩提醒，下週將有新一波東北季風增強，並南下影響台灣，氣溫再度明顯驟降，呈現「先濕後乾」的天氣型態。民視 ・ 1 小時前
許瑋甯當媽後有新身分 找老蕭團隊幫忙「跨界當經紀人」
邱澤、許瑋甯2021年閃電宣布結婚，今年6月生下愛的結晶Ian，兩人成為新手爸媽，本月底還要準備在文華東方酒店補請婚宴。今(22日)週刊報導，當媽後的許瑋甯今年初透露要組公司，找來蕭敬騰、Summer等人的團隊加入，有望斜槓成為經紀人。中時新聞網 ・ 2 小時前
各地早晚涼 低溫下探攝氏15度
（中央社台北22日電）中央氣象署說，今天仍吹東北風，各地早晚偏涼，低溫約攝氏15到19度，局部地區清晨溫度再低一些，隨冷空氣逐漸減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫21到24度，中南部、台東約26到28度。中央社 ・ 2 小時前
捕獸夾散落山區危害動物 新北議員籲跟民團合作搜查
山區捕獸夾造成動物斷肢狀況屢見不鮮，新北市議員陳世軒表示，設置捕獸夾或山豬吊應屬違法，在電商上直接購買捕獸夾竟無違法，如此將持續陷入動物受傷、動物保護防疫處用大量醫療資源救治的困境，呼籲市府加強查緝，且不可被動等待民眾通報，應跟在地民團合作，由熟悉當地者引路搜查非法設置捕獸夾。自由時報 ・ 2 小時前
檸檬一斤78元 屏東里港警分局出動無人機「護檸」
檸檬是屏東縣重要農產品，種植面積約1900公頃，為全台第一大產區，其中九如鄉又有「檸檬的故鄉」之稱，入冬以來檸檬價格不斷上漲，由一台斤2、30元來到近期最高78元，為防制檸檬、農機具遭竊，屏縣里港警分局啟動為期1個月的「護檸專案」。里港警分局表示，檸檬是農民重要收入來源，因此展開為期1個月的「護檸專自由時報 ・ 2 小時前
台灣好行樂遊竹縣套票限量開賣 最低99元暢遊獅山線熱門景點
「台灣好行樂遊竹縣套票」全新4款登場！新竹縣政府表示，最低99元起即可享有獅山線公車一日無限次搭乘，並可加選在地美食、手作體驗、伴手禮或遊程體驗等多元內容；套票即日起於ibon售票系統限量開賣，12月7日還將在「Wah!幾散竹東」舉辦「皮皮獅瘋套票」主題活動，鼓勵民眾以更低碳、便捷的方式暢遊竹縣。自由時報 ・ 2 小時前
荷包又要瘦了！蝦皮將推全站免運 盤點年末搶便宜購物
荷包又要瘦了！蝦皮將推全站免運 盤點年末搶便宜購物EBC東森新聞 ・ 3 小時前
擅用「石虎柳丁」拍片 大苑子道歉「盼再與農民合作」
大苑子飲品「鮮搾柳丁綠」，遭指申請「石虎柳丁」商標及宣傳，卻被爆出「1顆都沒買」，大苑子昨天晚間在臉書發表二度道歉聲明。大苑子強調，自2018與張姓農友合作至今長達7年，仍在繼續爭取與對方的合作。大苑...華視 ・ 2 小時前
新竹耶誕小鎮公益市集暖心宣傳 12/13邀各界傳遞愛心
12月溫馨耶誕節即將到來，新竹縣政府與私立華聖頓幼兒園攜手合作，12月13日共同發起「耶誕小鎮歡樂市集」公益活動，特別邀集了30個攤位，安排耶誕舞台秀、耶誕任務闖關、親子遊戲區、手作坊、薩克斯風樂團演出及耶誕摸彩等多元活動，號召各界以行動支持在地弱勢兒少與孤老。自由時報 ・ 2 小時前
時機太巧？福島核食正式解禁 食藥署回應：絕無政治考量
我國食藥署正式宣布，全面解除日本福島、茨城、櫪木、群馬與千葉等5縣食品的進口管制，不再要求產地證明與輻射檢測「雙證」，改回一般食品查驗規範。正值中日因「台灣有事」言論陷入緊張、賴清德總統又貼出吃日本海鮮照片的敏感時機，政策一公布隨即引發外界聯想。但食藥署長姜至剛強調，這項公告只是行政流程走到最後的自然結果，「真的沒有政治考量。」鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
長平觀察：上海人為什麼關心起政治來了？
境外蛆和國產蛆哪一種更臭？上海校園餐飲承包商民營企業綠捷公司被查出腐敗大案，暫時由國有企業光明集團接管。時事評論作家長平指出，「國進民退」潛藏著更大的食品安全風險。德國之聲 ・ 11 小時前
「阿嬤我們來玩遊戲」！ 捷警靠童心對話喚醒婦人記憶
一名7旬婦人在捷運府中站走失，獨自在大廳徘徊，台北捷運警察隊獲報趕赴現場，但對方僅能表達自己的名字，無法提供其他身分資訊，捷警靈機一動，以玩遊戲的方式卸下婦人心防，成功引導婦人回想起電話號碼，順利聯繫上家屬，協助返家。台北捷運警察隊第四分隊員警潘品臣、洪振泰擔服巡邏勤務時，接獲通報捷運府中站有婦人迷自由時報 ・ 2 小時前
雲量偏多早晚涼！下週一北台再變天 11月颱恐生成路徑曝
中央氣象署表示今天（21日）環境仍吹東北季風，早晚偏涼，各地低溫約17至19度，隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度回升，北部及宜蘭為22、23度，花東約24、25度，中南部可來到26、27度，感受較溫暖舒適中廣新聞網 ・ 1 天前
好市多「保暖神衣」大特價省近千元 網評價兩極
隨著氣溫驟降，好市多近期推出被稱為「保暖神衣」的Patagonia品牌外套特價活動，價格從原本4199元大幅降至3299元，有剛購入的消費者大呼吃虧，引發網友討論。中天新聞網 ・ 2 小時前