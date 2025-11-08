白天洗車場晚上變賭場 萬華警逮18人送辦
〔記者劉慶侯／台北報導〕位在台北市萬華西園路二段巷口內的一處洗車場地下一樓，每到晚間就變身成「棋粒麻將賭場」。警方據報蒐證，逮獲59歲陳姓負責人及4名員工，和13名賭客，訊後依賭博罪嫌移送法辦。
北市警萬華分局自8月起全面查禁各類以合法掩護非法營業的地下賭場，警方日前接獲線報指出，西園派出所轄內有一處洗車場出入人員複雜，疑似經營賭場。
警方調查蒐證，發現賭場藏身於洗車場的地下室，除鄰近聯外橋樑交通便利，另以洗車場掩護而不易被察覺，地點隱蔽且鮮為人知，藉此吸引熟客上門。
經警方近日部署多名警力監控，昨日時機成熟，即持搜索票執行查緝，當場查獲13名賭客，全數依違反社會秩序維護法函送裁罰，另陳姓負責人和4名工作人員則依賭博罪移送地檢署偵辦。
