白天當爸晚上性騷！鄭靚歆辣妻發片被「低級留言」洗版 她震怒發聲

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星鄭靚歆因參加綜藝節目《全明星運動會》有傑出表現，進而打開知名度，與德國籍女友Aky（采熙）結婚後，不時就會在社群分享生活近況，不過今（18日）鄭靚歆大動肝火提到，妻子的影片莫名遭到男網友的「惡意留言」洗版，讓她氣得砲轟「白天當爸晚上性騷」。

鄭靚歆開頭便指出「太噁心了」，提到老婆發布一則烤肉影片，不過字幕擺放位置卻招來許多男網友留言，鄭靚歆氣炸形容文字都相當低級，讓老婆感到不舒服，而鄭靚歆德國妻也提到字幕會故意放在胸部位置，是因為有太多噁男，尤其看到這些留言後更直言「我真的要吐了」。

鄭靚歆透露諷刺的是，有些男網友甚至有妻子、小孩，讓她痛批是白天當父親，「晚上示範什麼叫性騷擾嗎」，表示為何能夠若無其事批評別人的女兒，提到這些網友的價值觀並非「幽默、低級」而是「危險」，鄭靚歆認為也許是體制問題，透露如果男性看到其他男生在性騷擾卻不阻止，形同是助長不良文化。

鄭靚歆形容妻子影片留言區變「下半身留言版」。（圖／翻攝自IG）

