白天疲倦、睡眠不好恐是「口呼吸」惹禍 醫教4招解決

鼻子是人體呼吸的正確通道，然而許多人卻習慣使用嘴巴呼吸而不自知。耳鼻喉科醫師陳世璽提醒，長期依賴口腔呼吸不僅會導致口臭、蛀牙，更可能引發睡眠呼吸中止症，嚴重影響生活品質。他建議民眾若發現自己有張口呼吸習慣，應盡早找出原因並透過專業方法矯正。

夜間睡眠時若以口腔呼吸，舌頭容易後倒，進而引發打呼或睡眠呼吸中止症，導致隔天精神不濟、昏昏欲睡。 （示意圖／Pixabay）

陳世璽醫師在其臉書專頁分享，太太從圖書館借回一本《鼻呼吸健康操》繪本，書中生動描繪了口腔呼吸的諸多壞處。他指出，鼻子具備呼吸、過濾保護及嗅覺三大關鍵功能，是人體抵禦外界病菌的第一道防線。若習慣以嘴巴呼吸，空氣未經鼻腔的過濾與調節便直接進入體內，容易造成呼吸道感染，且無法讓身體獲取充足氧氣。

睡眠品質不佳與張口呼吸密切相關。陳醫師解釋，夜間睡眠時若以口腔呼吸，舌頭容易後倒，進而引發打呼或睡眠呼吸中止症，導致隔天精神不濟、昏昏欲睡。更令人意想不到的是，長期張口呼吸會加速唾液揮發，在缺乏唾液保護的環境下，口腔異味與蛀牙問題便會隨之而來。

造成張口呼吸的原因多元，陳世璽醫師進一步分析，除了鼻塞（如鼻中膈彎曲、鼻過敏、腺樣體肥大）外，齒列不正或暴牙等顱顏異常，也會讓人難以閉合嘴巴。值得注意的是，部分民眾因覺得用嘴巴呼吸較為輕鬆，久而久之形成不良習慣，導致顏面肌肉鬆弛，形成惡性循環。

若有嚴重齒列不正導致嘴巴難以閉合，應諮詢牙科醫師進行治療。 （示意圖／Pixabay）

「人在焦慮、壓力大時，也容易出現張口呼吸的代償反應。」陳醫師表示，唯有在劇烈運動需要大量氧氣交換時，使用嘴巴呼吸才屬於正常的生理現象。為改善這一壞習慣，他提出四項具體建議：首先，應尋求耳鼻喉科醫師評估檢查，排除過敏或結構性問題；其次，維持良好口腔衛生，若有嚴重齒列不正導致嘴巴難以閉合，應諮詢牙科醫師進行治療。

第三項建議是進行有意識的呼吸訓練，時刻提醒自己「閉上嘴巴、經鼻呼吸」，睡覺時可輔以「閉嘴貼布」，防止夜間嘴巴不自覺打開。最後，陳醫師建議透過特定訓練強化顏面與口腔肌肉力量，幫助嘴巴自然閉合，找回健康的呼吸方式。

