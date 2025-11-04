白天看鹽雕、夜晚賞光雕 一見雙雕藝術季進入最後倒數

【記者 劉秋菊／台南 報導】由交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的「2025一見雙雕藝術季」進入最後倒數2週，這場夏末秋初的雙重藝術饗宴將於11月15日華麗謝幕！自8月開展以來吸引數萬人次造訪，熱潮不減。主辦單位提醒全國遊客把握最後時光前往臺南七股及北門：白天賞鹽雕、夜晚看光雕，親身感受鹽田與藝術交織的極致魅力。

今年一見雙雕藝術季以LINE貼圖人氣明星《胖鯊魚鯊西米》串聯鹽雕與光雕兩大展區，陪伴大小朋友展開「鹽路去旅行」，白天於七股鹽山，《胖鯊魚鯊西米》化身導覽員，從鹽田文化、人文地標、在地美食，到親水互動的「鹽味泡腳池」、「沙灘戲鹽池」等藝術創作更是親子同遊的熱門景點。

傍晚入夜則轉往北門井仔腳瓦盤鹽田，投入「光雕地景藝術」的沉浸式體驗，百年古鹽田在光影與音樂交織下再現光彩，《胖鯊魚鯊西米》串起整場故事線，帶領大家看見鹽鄉夜色與浪漫，光雕展演於活動期間每週五、六、日晚間 18:30–20:30，每30分鐘一場；並在北門遊客中心安排免費接駁車（17:00–21:00），提供遊客往返展區更加輕鬆、便利。

此外，「一見雙雕藝術季」集章活動持續進行中，七股鹽山、七股遊客中心、洗滌鹽觀光工場、井仔腳瓦盤鹽田四處集章點，歡迎大家完成指定集章任務兌換限量紀念品，還有機會抽中雲嘉南濱海特色好禮，為行程增添驚喜。

雲嘉南管理處徐振能處長表示，今年我們歷經風災挑戰，看見地方的韌性與再生，一見雙雕藝術季希望以藝術凝聚力量，邀請大家把握最後時刻，走進鹽鄉、看見希望之光，為雲嘉南的美麗留下動人記憶。活動已進入最後倒數，邀請大家相揪親友們一起來與《胖鯊魚鯊西米》鹽路出發為「2025 一見雙雕藝術季」劃下最精彩的句點，明年也將持續結合在地特色與創意推出精彩的節目內容，敬請期待。

雲嘉南管理處表示，緊接著11月14-16日的2025鯤鯓王平安鹽祭、12月6-7日2025臺灣國際觀鳥馬拉松等各式豐富活動，詳情請持續關注「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁。

◆網站資訊

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處網站

https://www.swcoast-nsa.gov.tw/zh-tw/event-calendar/details/2267

「雲嘉南，好好玩!!」臉書粉絲專頁

https://www.facebook.com/swcoast

台灣好行西濱快線

https://www.taiwantrip.com.tw/Frontend/Route/Select_p?RouteID=R0047

（照片雲嘉南管理處提供）