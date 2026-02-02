白天稍回溫迎風面局部降雨 寒流週六報到恐跌破6度

白天起回溫迎風面局部降雨，吳德榮提醒：寒流週六報到恐跌破6度。（圖：氣象署網站）

氣象署表示今天（3日）清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、台東、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區有零星降雨機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，明天至週五大陸冷氣團逐日減弱，各地白天晴暖舒適，早晚氣溫低，因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下低溫。各地日夜溫差很大，應注意衣著調整。週五午夜前後鋒面抵達，北台轉雨降溫。週六中部以北濕冷有雨、愈晚愈冷，下週日、一各地轉晴冷。週六至下週一「很強」的冷空氣南下，達寒流（臺北測站約降至10度）機率提高，本島縣市平地最低溫恐降至6度以下。

吳德榮指出下週二白天起至週三，冷空氣逐日減弱，各地晴朗、白天氣溫升，但因夜間輻射冷卻加成，清晨部分縣市的平地最低氣溫仍在10度以下。下週三晚另一波冷空氣再加入，迎風面雲量增轉有雨，下週四天氣再好轉，仍偏冷。