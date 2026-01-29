白天舒適早晚涼週末轉冷降雨 下週還有一波「很強」冷空氣
氣象署表示今天（30日）臺灣附近吹偏東風，各地溫暖舒適，不過受到華南中層雲系移入，各地雲量偏多，除迎風面東半部及恆春半島短暫雨之外，西半部山區有零星雨；預測白天高溫在北部及東半部為21至23度，中南部26至27度，舒適溫暖，而早晚低溫在中部以北及宜花14至16度，南部及臺東約18度左右，早晚體感稍涼。離島天氣：澎湖多雲，18至21度，金門陰天，14至19度，馬祖陰短暫雨，12至15度。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今天結構鬆散的中層雲影響，平地多雲時晴，山區及東半部偶有零星飄雨機率；白天北部舒適、中南部微熱，早晚偏涼。明天冷空氣南下，強度與上波類似，各地氣溫漸降，北台愈晚愈濕冷，北部、東半部及中部局部地區轉有短暫雨。下週日至週二冷空氣影響，北台偏冷，其他地區早晚冷；下週日、週一北部、東半部及中部局部地區有短暫雨，下週二天氣好轉、各地降雨先後停歇。
吳德榮提醒下週三至週五冷空氣逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大；新竹以南因夜間輻射冷卻，部分縣市仍有10度以下的平地最低氣溫。下週四清晨、臺北測站有短暫觸及「大陸冷氣團定義」（≦14度）的機率。這兩波冷空氣雖然都不強，但帶來冷暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。
吳德榮預告：最新模式模擬顯示，下週五晚起至週日另一波「很強」的冷空氣南下。不過，歐洲與美國模擬的強度還不一致，且大幅調整中，持續觀察。
