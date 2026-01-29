白天舒適早晚涼週末轉冷降雨 下週還有一波「很強」冷空氣

明天天氣如何？ 週五(30日)台灣附近底層為地面高壓迴流帶來的偏東到東南風，隨高度向上逐漸轉為東南、偏南到西南、偏西風，仍呈現順轉的暖平流型式，華南上空則是逐漸有南支短波槽建立，槽前陸續將有華南雲系發展，並且向東移出經過台灣附近，不過大多是中高層的雲系，因此預報上還沒有明顯的降雨現象，只是週五(30日)在中部以北到東北部地區雲量可能會比較多一些，有時雲層較厚的話感覺會比較陰霾，越往南受影響會越小，看到陽光的機會也就越大，降雨方面預估仍只有底層迎風面的花東地區可能有零星局部的降雨機會。溫度方面仍較溫暖，北部、東北部白天高溫仍有20-22度，中部及花東地區高溫21-24度，南部高溫有24-27度，夜晚到週六(31日)清晨低溫變化也不明顯，中北部、東北部都市地區低溫15-17度，空曠地區可能降到14度或以下，南部及花東都市地區低溫17-19度，空曠地區可能降到16度或以下，日夜溫差還是較大，同時西半部出現局部霧的機會可能又會更高一些。 週五晚到週六(30-31日)清晨隨著華南的南支短波槽東移，在台灣東北部海面將逐漸有低壓波動發展，並且建立地面鋒面系統，預期鋒面很快就會在週六(31日)下午到晚間經過台灣上空繼續東移，底層東北季風在鋒面通過後隨即增強，同時南支短波槽也將緊跟鋒面之後在週六晚間到週日(31-01日)清晨之間經過台灣附近或以北區域往東移動，因此週六(31日)這一天將會是天氣有比較明顯轉變的一天。預估苗栗以北到大台北、宜蘭一帶可能從週六上午就會逐漸開始有短暫陣雨出現機會，下午到晚間降雨的情況轉趨明顯，尤其北部、東北部山區可能有局部較多的累積雨量，同時週六(31日)下午到晚間降雨的區域也會逐漸擴大到中部、花東地區，陸續會轉為有短暫陣雨的天氣，南部地區受影響程度仍較小，雲量會增多，山區有局部短暫陣雨，平地部分大致維持多雲到陰天氣。 週日(01日)白天短波槽繼續向東移動離開，底層東北季風持續較強，同時廣東、福建一帶仍有中層水氣伴隨雲雨帶東移經過台灣上空的機會，中部以北、東半部以及南部山區持續有短暫陣雨，南部平地為多雲到陰的天氣。甚至到週一(02日)白天，預報看起來都還有中層水氣自華南東移經過台灣上空，可能要等到下週一(02日)晚間之後水氣才會逐漸減少，轉為較乾的空氣移入，而且下週一(02日)這天底層的東北季風仍強，因此預期下週一白天在中部以北、東半部仍是有短暫陣雨的天氣，晚間起降雨會縮減到東北季風迎風面的大台北、東半部一帶，西半部轉為多雲天氣。下週二(03日)白天底層東北季風才有逐漸減弱的趨勢，晚間以後風向轉為偏東風，中層則是有較乾的空氣進來，因此天氣會變得比較穩定一些，只剩下東北部、東部還有些局部短暫陣雨，大台北地區轉為多雲，西半部則是多雲到晴的天氣。值得注意的是，在這一波華南雲雨帶水氣經過的期間，在週日到下週一(01-02日)之間700hpa(3000公尺高度)的0度等溫線也將會較為往南壓來到北台灣附近，可以留意中層低溫跟水氣配合的情況，不排除中北部高山地區可能又會有局部冰霰或降雪出現的機會。 溫度的變化方面，週六(31日)白天因為開始有降雨的機會，北部地區(苗栗到大台北)白天高溫會略降到18-21度，東半部(宜花東)高溫則是21-23度，中部地區高溫22-24度，南部高溫仍有25-26度，夜晚到週日(01日)清晨隨著底層東北風增強帶來冷空氣，溫度有所下降，中北部、東北部都市地區低溫14-16度，空曠地區可能降到12-14度之間，南部及花東都市地區低溫仍有16-18度，空曠地區低溫可能降到15度或以下。週日(01日)東北季風帶來的冷空氣會更強一些，配合降雨的較高濕度，預期將會有比較溼冷的感覺，越往北越明顯，北部、東北部白天高溫降到15-17度，中部及花蓮高溫18-20度，南部及台東高溫21-24度或以上，夜晚到下週一(02日)清晨中北部、東北部都市地區低溫13-15度，空曠地區可能降到10-13度之間，南部及花東都市地區低溫15-17度，空曠地區低溫13-15度左右，目前預報大致還是東北季風等級。下週一(02日)依然較為濕冷，北部、東北部白天高溫維持在15-17度，中部及花蓮高溫18-20度，南部及台東高溫21-24度，夜晚到下週二(03日)清晨低溫變化不大，中北部、東北部都市地區低溫13-15度，空曠地區可能降到10-13度之間，南部及花東都市地區低溫15-17度，空曠地區低溫13-15度，可能要留意雲層是不是會比較散開，有沒有輻射冷卻作用出現的機會。下週二(03日)白天開始隨著東北季風減弱、天氣好轉陽光露臉，溫度就會有逐漸上升的趨勢。 週末開始到下週一(01-02日)的這波冷空氣雖然目前預報還是東北季風等級，不過仍可能會造成局部低溫的現象，而且水氣較多、偏向濕冷型態，降雨會延伸到中部地區，中北部高山有可能出現局部冰霰或降雪，預期仍會是變化感受較明顯的一次過程，要等到下週二才會回溫、天氣好轉，因此仍要提醒大家特別注意。 以上氣象由 天氣風險 / 吳聖宇 提供

