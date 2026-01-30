白天舒適早晚涼 吳德榮：明天轉濕冷 下周還有另一波「很強」冷空氣

氣象專家吳德榮表示，今天平地多雲時晴，山區及東半部偶有零星飄雨的機率，白天北部舒適、中南部微熱，早晚偏涼。 明天（31日）冷空氣南下，各地氣溫漸降，北台愈晚愈濕冷，北部、東半部及中部局部地區轉有短暫雨。



氣象署說，今天（30日）台灣附近吹偏東風，各地天氣舒適，不過受到華南中層雲系移入，各地雲量偏多，除迎風面東半部及恆春半島短暫雨之外，西半部亦有零星降雨；預測白天高溫在北部及東半部為21至23度，中南部則為26至27度，舒適溫暖，而早晚低溫在中部以北及宜、花普遍為14至16度，南部及台東約18度左右，早晚體感稍涼。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，最新模式模擬顯示，明天（31日）冷空氣南下，強度與上波類似，各地氣溫漸降，北台愈晚愈濕冷，北部、東半部及中部局部地區轉有短暫雨。

他說，周日至下周二（1至3日）冷空氣影響，北台偏冷，其他地區早晚冷；周日、下周一北部、東半部及中部局部地區有短暫雨，下周二天氣好轉、各地降雨先後停歇。下周三至周五（4至6日）冷空氣逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大；新竹以南因夜間輻射冷卻，部分縣市仍有10度以下的平地最低氣溫。下周四（5日）清晨、台北測站也因此有短暫觸及大陸冷氣團定義（≦14度）的機率。而這兩波冷空氣雖都不強，但帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。

吳德榮提到，下周五晚起至周日（8日）另一波「很強」的冷空氣南下。不過，歐洲（ECMWF）與美國（GFS）模擬的強度還不一致，且大幅調整中，應續觀察。