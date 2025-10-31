白天茶、晚上酒 2華裔年輕人重塑洛城華埠茶文化
在洛杉磯中國城的一隅，一家結合傳統與創新、白天茶館晚上變身茶酒吧的特色店「Steep」，由兩位熱愛茶文化的華裔年輕人Samuel Wang與Lydia Lin共同創立。Steep經營至今已逾六年，成為不少遊客與當地居民認識中式茶文化的重要據點。
創業契機始於Samuel某次回台灣旅行，認識一群對茶有熱情的同齡人，激發他對茶文化的重新認識。他回憶：「那時候我三十幾歲，遇到一些二十幾歲做茶的年輕人，才驚覺茶不只是長輩的專利，年輕人也可以很有感地享受其中。」回到洛杉磯後，他發現當地雖不乏珍珠奶茶店，卻鮮少有真正讓人靜下心來品茶的空間。於是，他與好友Lydia一拍即合，決定打造屬於新世代的茶空間。
兩人原本分別從事設計與法律領域，並非餐飲出身，憑著對茶的熱愛與互補專業背景，共同開啟這項橫跨生活美學與飲食文化的創業計畫。Samuel負責空間設計與營運數據，Lydia則負責法務、行政與品牌拓展。兩人表示：「我們想打造一個空間，讓年輕人也能自在喝茶，不只是奶茶，而是泡茶、品茶，享受茶文化的內涵。」
選址中國城，除地理位置便於通行，也因兩人希望為老城區注入新活力。「很多老一輩華人離開中國城，新開的商業又多由非華人經營，我們想做點什麼，讓更多人重新認識這裡，」Lydia說。當年他們從各自居住的西柯汶那與拉朋地（La Puente）長途通勤到華埠，只為讓「Steep」落腳在一個具文化意義的地點。
店舖原址為一間咖啡店，透過認識的前業主轉讓，兩人取得營運權。改裝期間即遭遇新冠疫情衝擊，開業半年後洛杉磯封城，他們僅靠三人團隊撐下來，轉為線上點單與外送服務，最終成功熬過難關。
「Steep」的茶品，來自中國六大茶類中的五類：綠茶、紅茶、烏龍、白茶與普洱。Lydia表示：「我們不強調傳統茶藝的表演性，而是讓顧客能親自動手體驗，從學習泡茶中建立與茶的關係。」每款茶依季節或主題輪替更新，方便顧客探索風味。店內茶飲風格偏向清香型，也會逐年嘗試加入濃郁或炭焙類型，滿足多元口味。
除了茶飲，「Steep」也推出「茶調酒」創新產品，將烏龍、紅茶等，與烈酒調和，發展出一系列獨具風味的茶基底調酒。「我們在構思這個模式時，參考亞洲『早茶晚酒』的生活型態，讓Steep在白天與夜晚呈現不同的風貌。」目前已成為洛杉磯小眾酒吧圈中別具一格的存在。糕點方面，他們與中國城多間傳統餅家合作，提供叉燒酥、蛋塔等經典中式點心。每年中秋節更推出限量茶味月餅，例如紅茶紅豆、台灣包種茶麻糬口味，深受顧客喜愛。
在推廣茶文化同時，「Steep」也積極參與本地社區活動，包括AAPI文化節、Family Style Fest、美國亞裔健康基金會（APIFM）活動、華埠服務中心年度慈善晚宴等，拓展茶文化的影響力。店內亦常接待來自外州的觀光團與文化導覽團體，成為中國城內介紹中式茶藝的熱門景點之一。
更多世界日報報導
科技公司執行長遭綁架遇害 被指營造有毒環境、羞辱員工
跨性別華女武士刀「殺妻」 一級謀殺罪成立
JetBlue飛新州航班「突驟降」 緊急降落佛州 至少15人送醫
其他人也在看
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 23 小時前
世界大賽》如有第7戰 大谷翔平有可能三刀流
輸掉世界大賽第5戰而陷入2勝3敗絕境的道奇將於週六(11月1日)第6戰全員皆兵；而如果能逼到第7戰，緯來體育台 ・ 2 小時前
傳寶佳開「破壞價」搶客 區域同行叫苦？ 內行人：小建商恐被踢出市場
傳寶佳開「破壞價」搶客 區域同行叫苦？ 內行人：小建商恐被踢出市場EBC東森新聞 ・ 2 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 5 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 1 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 1 天前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委心驚：不知要走回哪條中國路
國民黨新任主席鄭麗文持續布局黨務人事，並延攬藍委擔任黨中央要職，像是吳宗憲掌文傳會，鎖定牛煦庭擔任發言人，朝內造化政黨邁進。本刊掌握，鄭也曾探詢立法院黨團總召有無其他合適人選，惟鄭親中的兩岸路線，觸動黨內敏感神經，尤其掀起第一線民代焦慮，鄭未來與黨團如何互動，也成為黨內關注焦點。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
粿粿3年前答應求婚照曝 王子「當年反應」被挖出驚呆網
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，他發聲坦言，和粿粿有超過朋友間應有的界線。而粿粿3年前答應求婚的照片被挖出，對比王子的反應嚇壞不少網友。中天新聞網 ・ 1 天前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「替她求情」不忍了！范姜彥豐突發「黑底白字文」 吐21字再發聲
藝人粿粿曾擔任過啦啦隊的成員，在綜藝節目《全明星運動會》中擔任紅隊的經理因而展開知名度，2022年和模特兒范姜彥豐結婚，豈料今年開始爆出婚變，沒想到范姜控訴粿粿婚內出軌王子，王子也發聲道歉。今（30）日上午范姜彥豐PO出最新限時動態指出，「『家人』是無辜的，也請別開『家人』的玩笑了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子衝范姜彥豐IG「標記粿粿」！自爆互動被挖…逼瘋網：哪天？
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與男星范姜彥豐，於2022年結婚的兩人共同育有1女，日前傳出兩人疑似婚變的消息，讓不少網友瘋猜背後真相，沒想到今（29日）范姜彥豐就突爆出粿粿與棒棒堂男孩成員王子（邱勝翊）「婚內出軌」，更批評「道德淪喪」，認為粿粿跟王子以為假裝成朋友就不會被發現，「真的讓人毛骨悚然」，隨後粿粿則發文回應目前正在協商離婚但對方提出離婚金額超出自己負擔，並表示范姜彥豐「說了許多與事實不符的內容」，隨後就有網友挖出過去王子曾在范姜彥豐的IG貼文底下「謎語留言」，吸引大批網友到場關切。民視 ・ 1 天前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 1 天前