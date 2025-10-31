白天茶、晚上酒 2華裔年輕人重塑洛城華埠茶文化

「Steep」創辦人Samuel Wang（左）與Lydia Lin（右）坐在店內，背景為書法匾額「酒浪茶間」，展現茶與酒交融、慢活美學的品牌精神。（記者張庭瑜╱攝影）

在洛杉磯中國城的一隅，一家結合傳統與創新、白天茶館晚上變身茶酒吧的特色店「Steep」，由兩位熱愛茶文化的華裔年輕人Samuel Wang與Lydia Lin共同創立。Steep經營至今已逾六年，成為不少遊客與當地居民認識中式茶文化的重要據點。

創業契機始於Samuel某次回台灣旅行，認識一群對茶有熱情的同齡人，激發他對茶文化的重新認識。他回憶：「那時候我三十幾歲，遇到一些二十幾歲做茶的年輕人，才驚覺茶不只是長輩的專利，年輕人也可以很有感地享受其中。」回到洛杉磯後，他發現當地雖不乏珍珠奶茶店，卻鮮少有真正讓人靜下心來品茶的空間。於是，他與好友Lydia一拍即合，決定打造屬於新世代的茶空間。

兩人原本分別從事設計與法律領域，並非餐飲出身，憑著對茶的熱愛與互補專業背景，共同開啟這項橫跨生活美學與飲食文化的創業計畫。Samuel負責空間設計與營運數據，Lydia則負責法務、行政與品牌拓展。兩人表示：「我們想打造一個空間，讓年輕人也能自在喝茶，不只是奶茶，而是泡茶、品茶，享受茶文化的內涵。」

選址中國城，除地理位置便於通行，也因兩人希望為老城區注入新活力。「很多老一輩華人離開中國城，新開的商業又多由非華人經營，我們想做點什麼，讓更多人重新認識這裡，」Lydia說。當年他們從各自居住的西柯汶那與拉朋地（La Puente）長途通勤到華埠，只為讓「Steep」落腳在一個具文化意義的地點。

店舖原址為一間咖啡店，透過認識的前業主轉讓，兩人取得營運權。改裝期間即遭遇新冠疫情衝擊，開業半年後洛杉磯封城，他們僅靠三人團隊撐下來，轉為線上點單與外送服務，最終成功熬過難關。

「Steep」的茶品，來自中國六大茶類中的五類：綠茶、紅茶、烏龍、白茶與普洱。Lydia表示：「我們不強調傳統茶藝的表演性，而是讓顧客能親自動手體驗，從學習泡茶中建立與茶的關係。」每款茶依季節或主題輪替更新，方便顧客探索風味。店內茶飲風格偏向清香型，也會逐年嘗試加入濃郁或炭焙類型，滿足多元口味。

除了茶飲，「Steep」也推出「茶調酒」創新產品，將烏龍、紅茶等，與烈酒調和，發展出一系列獨具風味的茶基底調酒。「我們在構思這個模式時，參考亞洲『早茶晚酒』的生活型態，讓Steep在白天與夜晚呈現不同的風貌。」目前已成為洛杉磯小眾酒吧圈中別具一格的存在。糕點方面，他們與中國城多間傳統餅家合作，提供叉燒酥、蛋塔等經典中式點心。每年中秋節更推出限量茶味月餅，例如紅茶紅豆、台灣包種茶麻糬口味，深受顧客喜愛。

在推廣茶文化同時，「Steep」也積極參與本地社區活動，包括AAPI文化節、Family Style Fest、美國亞裔健康基金會（APIFM）活動、華埠服務中心年度慈善晚宴等，拓展茶文化的影響力。店內亦常接待來自外州的觀光團與文化導覽團體，成為中國城內介紹中式茶藝的熱門景點之一。

