白天談融合課後卻放手！延長照顧未延續支持 教保品質亮紅燈

【記者 沁諠／台北 報導】在少子化與融合教育政策並行下，幼兒園延長照顧服務已成為許多家庭不可或缺的支持措施。但制度沒有因為班上特殊需求孩子變多，就增加教保人力或調整照顧方式。導致延長照顧現場承受遠高於白天課程的風險與壓力，不僅讓特殊需求幼兒無法獲得適當照顧，也影響其他幼兒的學習安全與品質。

師生比仍維持1比15 延長照顧收到滿班

依現行規定，幼兒園延長照顧服務師生比仍維持1比15，且未因特殊需求幼兒比例提高而減收名額，多數園所仍須「一律收到滿班30人」。但延長照顧班級多是全園混齡、混班實施，幼兒可能來自不同班級，作息、需求與行為狀態都具有差異，原已增加教學與管理難度，若再加上高比例的特殊需求幼兒，讓教保人員更難兼顧所有幼兒的安全與學習需求。

秩序混亂 課程屢遭中斷

全國幼教產業工會接獲會員陳情，服務的園所今年延長照顧開三班：

• A班：26位幼兒，其中7位為特殊需求幼兒

• B班：25位幼兒，其中6位為特殊需求幼兒

• C班：26位幼兒，其中6位為特殊需求幼兒

三班皆有情況較為嚴重之特殊需求幼兒，一旦出現情緒或行為失控狀況，教保人員須立即介入安撫、處理安全問題，在人力有限的情況下，往往導致整個班級課程被迫中斷，其他幼兒只能被動等待，學習品質與安全皆受到影響。

「未滿班即可再收」的假象 人力早已超載

全國幼教產業工會強調，沒有孩子應該被制度犧牲，問題不在於是否有安置特殊需求幼兒，而在於制度是否提供相應的人力與配套措施。目前制度規定，只要未收滿30位幼兒，臨時出現名額仍可再收新生。然而，這種「有名額就要收」的冰冷作法，完全無視第一線的痛苦——即便人數未滿，教保人力、專業負荷與現場風險早已達到臨界點。名額是否用盡，從來不等於孩子是否被妥善照顧。

支持人力有限 輔導責任仍由當班教保人員承擔

園內雖可配置特教助理人員，但在延長照顧時段，突發狀況發生的第一時間，仍須由當班老師立即介入輔導行為、安撫情緒與維護安全。師生比與實際需求之間的巨大落差，使教保人員長期處於高壓狀態，也對幼兒安全造成實質風險。

白天逐步降比 課後卻原地踏步 政策自相矛盾

近年來，政府不斷強調特殊需求幼兒權益，白天教學時段也逐步調降師生比、推動融合支持措施，除了可增聘特教助理員，每收1名特殊生可減收1-2名招生名額，然而延長照顧服務卻完全未延續相關配套，師生比僵化停留在1比15，也沒有任何「特教減收」機制形同將風險集中到課後時段，政策前後矛盾，與政府一再宣示重視特殊需求幼兒權益的方向明顯背離。

全國幼教產業工會呼籲：

1. 延長照顧服務應比照正常教學時段，依特殊需求幼兒比例調整師生比與收托名額。

2. 明訂特教減收原則並延續至課後時段，避免各縣市各行其是，造成制度混亂。

3. 正視延長照顧第一線教師的專業與安全風險，補足人力與支持，而非僅以名額數字管理。

融合教育不該只存在於白天課程，更不該在延長照顧時段被悄悄撤回。制度若無法回應現場真實需求，受害的從來不只是教保人員，而是每一位需要被好好照顧的孩子，以及期待安能心延托的家庭。（照片示意圖資料照）