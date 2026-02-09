白天起氣溫回升「小年夜前溫暖舒適」除夕東北季風增強

中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在花蓮縣鳳林鎮的攝氏7.3度。氣象署表示，今天（10日）清晨各地氣溫仍低，白天起各地氣溫回升，早晚仍偏冷，明天天氣如何？氣象署指出，明天到周四（11日到12日）清晨鋒面通過及東北季風增強影響，北部及宜蘭白天氣溫稍下降，其他地區早晚偏涼，周四白天起東北季風減弱，各地氣溫回升，周日小年夜（15日）前溫暖舒適，下周一除夕（16日）起東北季風增強。

輻射冷卻影響，今晨至上午局部地區氣溫偏低，有10度以下氣溫發生的機率。西半部、宜蘭、花蓮及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。

（圖取自中央氣象署網站）

東北風增強，明日上午至明晚蘭嶼、綠島、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

今日基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）有長浪發生的機率，目前花蓮已觀測到1.6米左右的浪高，請注意。

今天（10日）清晨輻射冷卻影響，各地氣溫仍低，白天起各地氣溫回升，早晚仍偏冷，低溫各地約11～16度，清晨台灣西半部、宜、花局部近山區平地或河谷有10度以下低溫發生的機率；此外，清晨及夜晚高山路面易結冰，行車用路及登山應注意安全，預測各地白天高溫約22～26度，溫暖舒適，但應留意中南部日夜溫差大，早出晚歸要適時增添衣物以免受涼；至於天氣方面，各地大多為多雲到晴，東北部、東部地區、北部山區及恆春半島有零星短暫雨，清晨北部地區亦有零星短暫雨。

氣象署在臉書預報，小年夜前溫暖舒適，除夕起東北季風增強；春節期間天氣變化快速，不確定性較大，請持續留意氣象署發布的最新天氣預報。

明天到周四（11日到12日）清晨鋒面通過及東北季風增強影響，北部及宜蘭白天氣溫稍下降，其他地區早晚偏涼；迎風面基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；周四白天起東北季風減弱，各地氣溫回升，早晚仍涼；東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

低溫預測為中部以北及宜蘭13～15度，南部、花東16～18度；高溫預測為北部、宜花19～22度，中南部及台東23～27度。

周五到周日小年夜（13日到15日）環境轉乾，風向為偏東轉東南風，各地大多為晴到多雲，僅台東及恆春半島有零星降雨，2/15花蓮地區亦有零星降雨。

低溫預測為中部以北及宜花12～17度，南部、台東17～20度；高溫預測為中部以北及東半部23～27度，中南部27～30度。

下周一除夕（16日）另一波鋒面通過及東北季風增強影響，北部及宜蘭氣溫稍下降，其他地區早晚偏涼；迎風面桃園以北、宜花地區有局部短暫雨，台東地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

低溫預測為本島16～20度；高溫預測為北部、宜花20度，中南部及台東25～29度。

氣象另指出，周五夜晚至周六清晨的北部地區及周日小年夜中部以北地區及馬祖有低雲或霧影響能見度，交通往返要注意航班資訊及行車安全。

撰稿：吳怡萱

