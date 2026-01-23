白天起氣溫漸回升 中南部日夜溫差大

台北二二八公園





中央氣象署表示，今(23)日清晨強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，白天起冷氣團逐漸減弱，氣溫逐漸回升，北部、東半部高溫17至20度，中南部高溫20至22度，中南部日夜溫差大，夜間清晨仍要注意保暖。

氣象署指出，基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，清晨至上午大臺北地區有零星短暫雨，其他地區以多雲到晴的天氣為主。

離島天氣：澎湖陰天，15至18度，金門晴時多雲，8至15度，馬祖晴時多雲，7至12度。

氣象署說，東北風偏強，桃園、苗栗至彰化、恆春半島及澎湖、綠島局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，沿海風浪偏大，海邊活動應注意安全。

