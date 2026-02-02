白天起漸回溫 迎風面仍有局部降雨

中央氣象署指出，今天(3日)清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約攝氏13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及台東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、台東、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。

離島天氣：澎湖晴時多雲，16至18度，金門晴時多雲，11至17度，馬祖多雲時晴，9至12度。

東北風明顯偏強，台南以北、基隆北海岸、台東、恆春半島沿海空曠地區及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖有局部平均風6級以上或陣風8級以上發生的機會，海邊活動請多加留意；若溫度與水氣條件配合，今日清晨3000公尺以上高山仍有零星降雪機會，前往高山請留意道路結冰及路面濕滑情形。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場為東北風至東北東風，清晨大陸冷氣團影響，白天起大陸冷氣團減弱，東北風挾帶境外污染物移入影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積；竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，西半部局部地區短時間達橘色提醒等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。