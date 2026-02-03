白天起漸回溫 迎風面局部降雨
中央氣象署表示，今(3)日白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。
離島天氣：澎湖晴時多雲，16至18度，金門晴時多雲，11至17度，馬祖多雲時晴，9至12度。
氣象署指出，東北風明顯偏強，臺南以北、基隆北海岸、臺東、恆春半島沿海空曠地區及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖有局部平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請多加留意。
根據環境部空氣品質預報資訊顯示，白天起大陸冷氣團減弱，環境風場為東北風至東北東風，東北風挾帶境外污染物移入影響臺灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積；竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，西半部局部地區短時間達橘色提醒等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。
