白天起雨勢漸緩 各地早晚皆涼

中央氣象署表示，今(28)日受東北季風伴隨華南雲雨區東移影響，各地早晚涼冷，中部以北及宜蘭清晨低溫普遍在13至15度，南部及花東16至18度，預測白天北部及宜蘭高溫僅16至18度，整天涼冷，至於中南部地區高溫約23至26度，花東地區則為20至23度，應適時增添衣物以免著涼。

氣象署指出，清晨受華南雲雨區東移影響，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區亦有零星小雨，大台北山區及基隆北海岸雨勢較大，白天起華南雲雨區遠離，新竹以南地區轉為多雲到晴的天氣，迎風面降雨也逐漸趨緩，今日上午之前3000公尺以上高山，有局部降雪現象，白天起水氣減少，降雪機率將明顯降低，但高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，山區行車應注意路況安全。

離島天氣：澎湖多雲時陰，17至18度，金門晴時多雲，11至17度，馬祖陰時多雲，10至13度。

氣象署說，由於東北風偏強，今日西半部、臺東、恆春半島沿海或空曠地區及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，戶外活動請注意安全。

