白天陪小王晚上回原配！人妻重婚被小姑抓包 她竟反控騷擾

努爾提供文件證明，嫂子與柔佛男子於泰國宗教局登記結婚。（圖／翻攝自FB，Ekin Derahim）

馬來西亞登嘉樓州一名已婚女子，疑在未與丈夫離婚的情況下，另與他人在泰國註冊結婚，遭家屬突擊揭發，揭發此事的女子努爾（Nur，35歲）表示，她和員警突擊檢查嫂子的第二任丈夫住處，意外發現對方的雙重婚姻秘密。

根據《星洲網》報導，努爾在社群平台上指出，嫂子常趁其丈夫不在家時，前往第二任丈夫的住處，白天在對方家中生活，夜晚則返回原配丈夫的住家。「兩個住處相距僅19公里，如果不是這次突襲，我們全家可能還被她矇在鼓裡。」

廣告 廣告

努爾指出，嫂子仍與其哥哥維持合法婚姻關係，卻與一名來自柔佛州的男子在泰國宋卡宗教局登記結婚，登記時間為2024年11月5日。她強調：「哥哥與嫂子從未離婚，也一直以正常夫妻身份共同生活。」

事件曝光後，努爾不僅向丹那美拉縣伊斯蘭宗教辦公室報案，也在臉書發文揭發此事，並附上嫂子與第二任丈夫於泰國註冊結婚的相關證件。她強調，這已不單是家庭糾紛，「而是觸及伊斯蘭教的神聖婚姻制度問題」。

然而，事件發展出現反轉。努爾指出，嫂子事後竟向警方報案，指控她騷擾生活，並至今仍拒絕搬離原配丈夫的住處。她呼籲宗教機構盡速介入，釐清事件真相，避免類似情況重演。

努爾指出，嫂子與哥哥至今仍維持合法婚姻關係，從未離婚。（圖／翻攝自FB，Ekin Derahim）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

我自己的X光還要錢拿？診所收費200元引發網戰 醫師親解：不是都需要燒

晾衣竟釀命案！男跌倒被晾衣架纏住窒息身亡 醫：比隕石擊中還少見

美光一年狂飆195.96％ 記憶體族群熱身預備「等這天」