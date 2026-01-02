白天黑夜都精彩 一起走進臺北淺山的秘密世界

（記者卓羽榛臺北報導）生機盎然的淺山，環繞著高樓林立的臺北城市，也串起人與自然的連結，臺北市政府大地工程處進行生態調查已持續10年以上的時間，多年累積的調查成果，畫成一張充滿故事的臺北淺山生態摺頁，準備邀請大小朋友一起來探險。



透過水彩風的手繪摺頁，帶我們走進臺北市的自然天地。白天，大鳳蝶及鑽灰蝶飛舞著，大冠鷲在空中盤旋；夜晚，領角鴞「勿～勿～勿」的獻聲，斯文豪氏赤蛙及臺北樹蛙接力登場。原來，摺頁的正反兩面分別是白天和黑夜，在同一個環境的日與夜，有各自活躍的朋友們呢！



大地處表示，臺北是個自然與都市緊密結合的城市，101大樓、捷運、住宅旁，就有淺山、溪流、里山生態系默默守護著城市。這張摺頁裡，悄悄藏著20種植物和超過40種的動物，你找到了幾種？答案即將在115年2月5日，於臉書「臺北大地誌」公佈，一起睜大眼睛，看看誰是最厲害的生態觀察王！



期待「綠脈環城-臺北淺山生機」這張充滿故事與想像力的生態摺頁，陪著大小朋友走進山林，一同尋訪認識動植物，然後愛上這個秘密世界，讓守護淺山的故事，從閱讀開始，在生活中蔓延。



