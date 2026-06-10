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白委修《刑訴法》挨轟 陳又新酸：詐團今年應該很支持民眾黨 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

立法院司法及法制委員會預計於11日審查民眾黨團提出的《刑事訴訟法》修正草案，內容包括刪除羈押要件中的「勾串共犯或證人之虞」，以及調整羈押時效計算方式等，引發外界關注。民進黨台北市議員參選人、律師陳又新9日在政論節目批評，相關修法將大幅削弱司法機關偵辦能力，甚至形容民眾黨是「犯罪界的天才」，所有詐騙集團都會支持，讓他大酸民眾黨今年選舉應該很好選。

陳又新表示，若依照民眾黨提出的修法方向，即使未來再提高刑責、加重處罰，實際上也無法有效查辦犯罪，因為檢調機關將更難羈押及偵辦嫌疑人。他批評，相關修法是在配合犯罪集團及詐騙集團運作，「民眾黨就是犯罪界的天才，把台灣的法律拿來配合所有的犯罪集團、詐騙集團」。

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針對民眾黨提案修正《刑事訴訟法》第93條，要求羈押時效自搜索開始起算，陳又新指出，現行制度是被告遭逮捕後24小時內，檢方須決定是否聲請羈押，否則就必須釋放。他表示，若改為從搜索開始起算，將大幅壓縮檢警辦案時間，例如搜索行動耗費20小時後，檢方僅剩4小時可完成訊問、蒐證及聲押程序，實務上幾乎難以完成，這樣的設計恐導致部分案件只能提前釋放嫌疑人。

此外，對於民眾黨主張將被告拒絕夜間訊問的適用時間，由現行深夜時段擴大至夜間，陳又新則認為影響有限，他依據自身近20年律師執業經驗，多數被告都傾向盡快完成訊問程序，而非選擇留置過夜。

陳又新指出，即使拒絕夜間訊問，被告仍需留在現場等待，且相關羈押時效會暫停計算，因此實務上鮮少有被告主動要求延後訊問。

至於刪除羈押理由中的「勾串之虞」，陳又新認為影響更為重大，過去民眾黨曾提出類似主張，若未來相關條文通過，部分涉及串證、勾串共犯案件的嫌疑人將更容易獲得釋放。

陳又新表示，民眾黨內具備實務司法經驗的人數有限，因此提出的修法內容與實務運作存在落差。他認為，若修法通過，將讓涉及勾串案件的犯罪嫌疑人受益，進一步削弱司法機關偵辦重大犯罪的能力。

照片來源：陳又新粉專

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