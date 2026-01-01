白委出席新北升旗典禮 與侯友宜、劉和然僅短暫握手問候

侯友宜與黃國昌握手問候。（王揚傑攝）

新北市政府今（1）日上午在板橋435藝文特區舉辦元旦升旗典禮，新北市長侯友宜帶領副市長劉和然、朱惕之、陳純敬及各局處首長一同出席，已宣布參選新北市長的民眾黨主席、立委黃國昌也到場參與。侯友宜、劉和然與黃國昌錯身時互相握手問候，其餘並無互動。

媒體詢問黃國昌新的一年對新北市有何期待？黃國昌說，2026新的一年祝福大家新年快樂，相信新北市一定會變得愈來愈好。媒體追問與劉和然在現場的互動，黃國昌笑說，「自然就好」。

劉和然對黃國昌到新北市出席典禮表示，元旦升旗本就是中華民國的重要儀式，市府立場是任何人來都歡迎，不論職位或政黨背景，只要認同中華民國、願意共同努力守護國家，都歡迎參與，這是一個凝聚共識、共同祝賀的場合。

至於黃國昌曾提希望藍白能在明年1月底前提出共同政見，是否期待國民黨程序加快？劉和然說，每個政黨、每個人情況不同，以馬拉松為例，每個人的節奏與配速也不一樣，各政黨應維持自身主體性，按照自己的步調前進，不該被他人節奏打亂，這樣才是穩健的方式。

劉和然表示，選舉是一時的，最重要的還是市政推動，政治太早進入國政、市政，對人民跟市民是不公平的。他就是按照自己的節奏，尤其是市政推動的節奏，選舉都只是過程，最重要的是服務市民，該怎麼往前走就按照自己步調，什麼時間點該做什麼決定，自然就會出來。

