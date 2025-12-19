白委助理具名指控劉書彬「無差別職場霸凌」 籲立刻辭立委

[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

民眾黨立委劉書彬再陷爭議。前助理邱子安昨（18）日晚間發表長文，具名指控劉書彬長期對下屬進行「無差別職場霸凌」，直言「是不是一天不找員工麻煩就不舒服？」並細數多項涉及言語羞辱、過度管控、精神折磨等行為，甚至指控曾因此導致下屬出現自傷情況，呼籲劉書彬應立即辭去立法委員職務。對此，劉書彬今（19）日在國是論壇後表示，「這是很奇怪的事情，前助理因為被資遣，所以沒辦法多做說明」

廣告 廣告

邱子安指出，劉書彬的管理方式並非單一事件，而是長期、系統性的職場霸凌。除先前遭外界關注的「逼迫助理撤回連署」爭議外，實際情況遠比外界所知更嚴重。包括過度干涉司機行駛路線、不斷責罵駕駛方式，導致公務車派遣困難；要求助理定期替盆栽澆水，聲稱能「求庇蔭、保順遂」，甚至干預下屬電腦螢幕擺放角度，指控員工同時使用手機與電腦就是偷懶，卻未提供公用電腦設備。

邱子安更在文章中直言：「我是邱子安，劉書彬女士在4月到8月的法案助理，我訴求劉書彬應該離開立法委員的職位。」

據了解，邱子安目前已轉任另一名白委的國會辦公室任職。相關指控曝光後，劉書彬國會辦公室第一時間未對外回應。劉書彬今日在議場內向藍委抱怨此事，並以「我今天又多了一個新戰場」形容這起風波。

隨後在國是論壇結束後，劉書彬遭現場媒體堵訪，被問及前助理指控內容時，她表示：「這種事情沒有辦法一時間講清楚，因為是很奇怪的事情，前助理因為被資遣，所以我沒辦法多做說明。」她也坦言，辦公室確實有自己的一套管理方式，「每個人在管理上都有不同風格」，並舉例表示自己重視植物照顧，「我認為植物非常重要，我自己也會去澆花，助理只是協助，並不是全部交給他們。」

不過，當媒體進一步追問是否感到委屈、是否認為遭到抹黑時，劉書彬僅簡短表示「不再回應」，隨即轉身離去。



更多FTNN新聞網報導

現身助理抗議場合陳玉珍喊助理像家人 遭嗆不要講X話

國會助理工會抗議撤回自肥法案！張啓楷現身稱意義重大 當面被嗆「愛收割」

近300名國會助理要求撤案 民進黨籲藍白表態：反對挺貪污、挺慣老闆的提案

