白委恐「幫助李貞秀調機密」？劉世芳說重話了 怒警告：誰洩密誰負責

根據《國籍法》規定，若要擔任民選公職，1年內必須放棄除我國之外的他國國籍。然而，擁有中配身分的李貞秀，近日就職民眾黨不分區立委，她表示，中國當地機關態度為「台灣又不是外國」，放棄國籍以失敗告終。內政部強硬拍板，不提供其調閱密件以上文件；若有立委協助李貞秀調閱該怎麼辦？部長劉世芳更罕見說重話，「誰洩密誰要負責」。

李貞秀就職當日表示，請國人同胞放心，自己保護台灣的決心不比台灣人少，她也秀出機票、中國高鐵票，表示去（2025）年特別飛了一趟中國，一路拿的都是中華民國護照、出入中國一樣使用台胞證。

接著，李貞秀拿出退出中華人民共和國申請表，表示自己前往出生地衡南縣公安局出入境管理局，想要申請放棄國籍，不過對方完全不受理；她又前往市公安局，同樣不被受理，如同陸委會主委邱垂正所言，到目前為止沒有任何中配可以成功放棄中國國籍。她更稱，會將中國不受理的放棄國籍申請書交給內政部，請他們去放棄看看。

對此，劉世芳近日接受「齊有此理」專訪無奈回應，放棄國籍一定要本人辦理，她要如何幫李貞秀放棄，「我覺得她隨便講講」；不僅如此，內政部早已於她就職前將《國籍法》第20條規定寄送至其戶籍地，質疑李貞秀是明知故犯、知法犯法。

至於內政部拍板，不提供李貞秀調閱密件，不過立委解職機關為立法院，若立法院不處理該問題要如何因應？劉世芳說「我不敢僭越」，要看立院智慧，用什麼程序辦理解職。她也強調，內政部身為《國籍法》主管機關，一定會依法辦理，她已決定不提供密件以上資料；若與立法院產生爭議，恐怕需要到憲法法庭。

要是李貞秀請同黨立委協助調閱文件呢？劉世芳強硬回應，此舉在官方文書中就是洩密，就像個資被別人偷看，「誰洩密誰就要負責」。而李貞秀未來可能進入內政委員會，她則說，內政部對立法院負責，不對個別立委負責，若李參與機密會議，必須經主席裁決。

針對李貞秀國籍爭議，劉世芳強調，相信民眾黨事前就知道李貞秀狀況，也曾有民眾黨立委質詢時提出這點，當初她就明確告知，內政部是《國籍法》主管機關，不要因為討厭劉世芳，就把《國籍法》想成打壓中配。

