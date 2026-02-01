白委批政院 憲政程序當政治武器

立法院三讀通過攸關救國團的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例部分條文修正草案」。（本報資料照片）

立法院會1月30日通過《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》、《立法院組織法》等修法，行政院第一時間表示將採合法合憲救濟手段，如今再傳出府院高層正在研擬是否「不副署」。對此，政院人士1日表示，行政院將與專家研議討論，來決定如何啟動憲政救濟手段。白委陳昭姿則呼籲行政院尊重國會決議，停止把憲政救濟當成政治武器。

行政院長卓榮泰去年曾不副署立法院再修正的《財政收支劃分法》，如今再傳出府院高層也在研擬不副署《衛廣法》等修法。政院人士表示，在強行三讀三項爭議法案後，社會輿論譁然，這些爭議法案不但違反憲法法庭釋憲內容，甚至破壞判決安定；因此，行政院在收到法案後，將與專家研議討論，來決定如何啟動憲政救濟手段。

廣告 廣告

立院人士分析指出，對於執政黨而言，眼下最有利且有效的反制手段就是不副署，但一旦選擇不副署，不僅有憲政上的爭議，朝野關係絕對降到冰點，115年度中央政府總預算案、「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」也就幾乎沒有協商空間了，政治後座力不容小覷。

陳昭姿批評，這種「不副署、提覆議、聲請釋憲」的劇本，其實已成為本屆政府的慣性操作，根本原因只有一個，就是執政黨始終不願正視自己是國會少數，不願透過溝通協調取得共識，而是動輒把憲政程序當成政治對抗工具。

另外，對於立院三讀修正《衛廣法》第19條，藍委吳宗憲認為，中天新聞台盡量爭取「從新從優」的概念而適用新法，「我滿有信心中天可以回到52台」，法制面沒有問題。