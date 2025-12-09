白委批《鏡週刊》不實報導：已提民刑事告訴

民眾黨主席黃國昌持續被《鏡週刊》質疑涉貪，9日報導指檢調近日極可能首度約談凱思國際負責人李麗娟，一旦遭突破心防，黃利用凱思收錢辦事，面臨至少7年以上刑責。對此，黃國昌國會辦公室酸說「以鏡領檢」，坐實檢察官是大罷免、大失敗很重要的因素，且黃也已提民刑事告訴，「絕不容此等宵小鼠輩禍亂國家」。

針對《鏡週刊》9日報導，黃國昌國會辦公室表示，黨檢媒三位一體再度進化，從偵查亂公開，到如今連檢調何時要約談哪些對象，《鏡週刊》都可以「暸若指掌」，儼然在幕後指揮。

黃國昌國會辦公室提及，民進黨為打擊政敵，不惜敗壞我國司法公正，「以黨領政」、「以鏡領檢」，也無怪乎人民對司法的信任度直直落，更坐實民眾黨前黨主席柯文哲所言，檢察官是大罷免、大失敗很重要的因素。

黃國昌國會辦公室指出，對於《鏡週刊》持續冷飯熱炒、捏造不實報導，故事一變再變，從原先指控涉及港資、中資，如今絕口不提，到抹黑黃國昌的姻親匯款成立凱思公司，被黃打臉後改口注資，今日又二度改口臨櫃存入，連是哪一位姻親都可以換個對象繼續潑糞，除了說法反覆外，還胡亂波及無辜之人、跟監偷拍未成年孩童。

黃國昌國會辦公室強調，面對這些卑劣行徑，黃國昌不會姑息，也已提起民刑事告訴，絕不容此等宵小鼠輩禍亂國家。

