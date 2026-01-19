白委拿柯Ｐ比擬林宸佑？律師：貪污被比喻成共諜「真衰」！

論壇中心/綜合報導

橋頭地檢署查出中天新聞主播林宸佑，利誘現役及退伍軍人刺探軍機，法院裁定羈押禁見。民眾黨立委張啓楷質疑，黨檢媒又一體了嗎？不能讓台灣再進入「綠色恐怖」、「這不是跟柯文哲案子如法炮製嗎」？對此，律師黃帝穎直言，「柯文哲很衰」，他只是一個貪污案件，卻被比喻成一個共諜案，十分荒謬。

黃帝穎在《台灣向前行》節目中指出，這次收押除了林姓記者外，仍有五位現、退役軍人，這代表「金流有被掌握」，這些人之中可能有坦承部分事實。黃帝穎進一步分析，因為林姓記者是現任主播，對他發動的搜索、約談都可能會上新聞，所以檢察官會將其列為「矚目案件」，目前從檢方成功搜索和聲押中就可看出，蒐證過程「非常嚴謹」。

黃帝穎解釋，不論發動搜索、或是約談都會上新聞，所以在內部蒐證上面需「連過兩關」，第一關、需要有初步的證據去說服法官搜索記者跟現役軍人；第二關、聲押還要再有證據去說服法官，橋頭地院遇到這種知名主播、網路紅人、現任軍官「法官要看證據看到多嚴謹」，若證據不夠完整，法官是會被攻擊的。

而林姓記者被爆出「利用個人帳戶」給錢，黃帝穎也驚訝直呼「毫不遮掩」，林姓記者目前疑涉違反國安法，是遭質疑把中國的資金拿給這些軍人，但若是對軍人發展組織則是「七年以上重罪」。黃帝穎更直指，被羈押的軍人涉《貪污治罪條例》，是因軍人有效忠國家義務，若收紅錢拍投共影片、或洩露秘密資料的話，涉違背職務收賄罪，這些軍人犯的罪恐比林姓記者的國安法還要重，「最重恐判無期徒刑」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：張啓楷拿柯Ｐ比擬林宸佑？黃帝穎：貪污被比喻成共諜「真衰」！

