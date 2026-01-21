白委接下戰帖 政院：卓揆期待在國會殿堂辯論總預算案

行政院長卓榮泰。（行政院提供／王千豪台北傳真）

今年度中央政府總預算案至今尚未付委審查，行政院長卓榮泰今（21）天下戰帖，要求和立法院辯論；民眾黨主席黃國昌接下戰帖，要求比照大選公開辯論模式，由各大電視新聞台協調辦理，並全程網路直播。對此，行政院表示，國會就是最大的公開平台，卓榮泰非常期待能夠在國會殿堂與黃國昌進行辯論。

行政院發言人李慧芝表示，國會就是最大、最好的公開平台，不但有最公平的制度，還有最透明的直播，呼籲黃國昌把握本會期最後7個工作天，儘速將中央政府總預算案付委審查，卓院長非常期待能夠在國會殿堂與黃委員進行辯論。

