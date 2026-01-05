白委換血 藍白合步入深水區

民眾黨主席、立委黃國昌5日受訪時表示，除了陳昭姿情況特殊外，白委「兩年條款」將會落實執行，他也簽好了立委「辭職書」。因此，如沒意外，2月1日以後不僅民眾黨的權力結構會大洗盤，立法院的政治生態也可能迎來全新局面，從議題合作、政黨合作到選舉合作，藍白合正要步入「深水區」。

首先，就立法院合縱連橫而言，過去兩年國民黨與民眾黨在「議題合作」上已有相當的默契，藍白站在在野監督的角色維繫國會穩定多數，制衡民進黨「少數獨裁」，在特定議題上或有不同意見，如人事同意權、普發現金，但兩黨在既有默契上仍可「走自己的路，保持政黨主體性」。

去年大罷免期間，藍白「政黨合作」開始發酵，民眾黨與支持者全力聲援國民黨區域立委，由於小草超高的投票意願，更讓726罷免案投票率高達56％，不僅創下歷年罷免案的新高，更讓反惡罷寫下31比0的完封。

「選舉合作」則是深水區，特別是單一席次選舉，「國民黨習慣當老大」、「民眾黨希望求發展」恐是最大難題，更影響兩黨2028年合作下架民進黨的可能性。兩黨目前已經建立「政策平台」，國民黨在新竹市也確定「現任優先」，禮讓高虹安，民眾黨最在乎「公平機制」及「聯合政府」，國民黨必須懂得「捨得」、「分享」，在野合作的信任與默契才能走得長遠。

其次，柯文哲前主席不愧是天生的「政治動物」，2026開年第1天，就以推動《人工生殖法》修法為由拜訪立院朝野黨團，再度掀起「柯文哲旋風」，後又馬不停蹄前往嘉義市輔選張啟楷Long stay，議題、選戰雙箭出擊，也正式宣告柯文哲嗡嗡翁「滿血復活」。

不過柯也非毫無隱憂，北院審理京華城等案已在去年底辯論終結，預定3月26日宣判，北檢建請判處28年6個月重刑。現階段「精神領袖」恐怕還是柯進可攻、退可守最理想的角色。

第三，過去黃國昌總給人「不群」與「孤鳥」的印象，前年9月柯文哲遭羈押禁見，黃國昌臨危授命，穩住民眾黨團的整體團結，他與柯文哲的互信及默契，更讓想要見縫插針看笑話的綠委灰頭土臉。街頭出身的黃國昌，原本就自帶聲量、自備舞台，卸下總召與立委身分，未來道路將更寬廣，能否成功挑戰新北市長選舉，值得觀察。

2019年成立的民眾黨，即將正式邁入「七年之癢」。這意味著政黨的形象與發展將邁入疲乏與瓶頸期，如何在黨內、黨際及選民之間創造「化學變化」，賦予民眾黨嶄新的生命，將是民眾黨能否擺脫台灣第三政黨「10年發展宿命」的重要關鍵。

（作者為東吳大學政治系兼任助理教授）