白委攜出機密文件30秒無罰則 綠黨團籲：修改議事規則

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱今(20)日表示，黃國昌主張他是攜出文件，違反「立法院議事規則」第48條的規定，但該規定並沒有相關罰則，因此呼籲應盡速針對「立法院議事規則」第48條，對於攜出機密文件的行為，應要有相應罰則。（擷取自民進黨團臉書）

立法院外交及國防委員會19日召開機密會議專報軍購細節，民眾黨立委黃國昌一度攜出立院軍購機密資料，引發綠營批評；對此立法院民進黨團幹事長鍾佳濱今(20)日表示，黃國昌主張他是攜出文件，違反「立法院議事規則」第48條的規定，但該規定並沒有相關罰則，因此呼籲應盡速針對「立法院議事規則」第48條，對於攜出機密文件的行為，應要有相應罰則。

鍾佳濱表示，有人主張將秘密會議的機密文件帶出會場，只要是不小心就沒事，而且還強調「那個根本不是什麼機密」，這種行為就好比「偷東西卻說那個東西不值錢，這不算偷」、又或「偷東西出店門被抓到，說自己是不小心帶出來的」。

他指出，「立法院議事規則」50條跟52條清楚的規定，50條規定「將秘密會議的決議或會議紀錄宣洩於外人，將會受到議事規則第52條，立委要送紀律委員會」，如果是不是立委的一般立法院文職人員，就要送公務員懲處。

鍾佳濱說，但黃國昌主張他是攜出文件，因是觸犯48條關於將會議的文件攜出，但的確沒有連接到52條的罰則，但去年自己在司法及法制委員會曾排審，要修「立法院議事規則」第48條新增罰則，但當時卻被包括黃國昌在內的在野黨立委表決通過散會動議，導致該提案沒辦法處理，所以現在黃國昌才能犯後態度惡劣的振振有詞的說那不是機密，只有30秒違規。

他強調，黃國昌揚言行政院版國防特別預算他不審查，而是民眾黨要自行提出，但現在所謂的「行政院版以外的強軍特別條例，在野黨的版本在哪裡？」是不是昨天沒辦法將機密文件攜出，所以無法抄寫這些品項，讓他挑選要的品項、排除不要的，這才是他的目的。

鍾佳濱強調，19日的機密會議機密文件被及時追回，就等著看在野黨要怎麼提出「排除特定軍售項目的強軍特別條例」，同時也要求23日院會要儘快處理「立法院議事規則第48條」完備國會保密規定，對於攜出機密文件的行為應該要有罰則，不然就是縱容這些「不小心的慣犯」，繼續糟蹋、破壞國防機密。

