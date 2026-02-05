白委李秀貞國籍問題未解決 鍾佳濱：換板凳球員陳智菡秀球技。曾薏蘋攝

民眾黨立委李貞秀3日宣誓就職，針對李還具有中華人民共和國國籍，內政部長劉世芳表態，未來內政部不會提供「機密等級以上」文件給李貞秀。民進黨團幹事長鍾佳濱今（5日）表示，整個社會都已經進入了「不能接受」的狀態，民眾黨板凳球員黨團主任陳智菡，「搞不好可以上場換她來秀秀球技」，成為正式球員。

對於劉世芳表態不會給李貞秀機密文件及是否有洩密疑慮？鍾佳濱表示，未來只要李貞秀不進入立法院擔任立法委員，這些問題都迎刃而解。這不是行政院的問題，是民眾黨的問題。

由於李貞秀說放棄國籍申請書沒有填寫完整，是因為「有點懶」，鍾佳濱表示，既然李的個性是這樣，專業也不在這，就不要再製造一個「被立委耽誤的珠寶專家」。既然李貞秀對珠寶、卡地亞可以分得這麼清楚，顯然其專業在那，勤快跑精品店，或許應該鼓勵李成為一個優秀的珠寶權威，「立法院的工作就交給黨內的其他同志像陳智菡來接任吧」。

對於國民黨在上個會期一度提出的《國籍法》修正，鍾佳濱今（5日）受訪指出，到底是不是真的要讓具有雙重國籍、尤其是具有中華人民共和國（PRC）國籍的人可以擔任中華民國（ROC）的公職人員？「他們的動機跟目的我們沒法判斷」，但很明顯，整個社會都已經進入不能接受李貞秀的發言，就算說「我是唯一中華人民共和國的國籍」是口誤，都會讓國民憂心。

鍾佳濱認為，目前李貞秀還沒完成就職的程序，民眾黨看是柯院長還是黃主席也好好的評估，陳智菡也在立法院2年多了，板凳球員當那麼久，「上場秀秀球技，成為正式球員也不意外」。

