白委李貞秀國籍爭議延燒 林楚茵翻法條批：根本沒有參選資格

民眾黨立委、中配李貞秀近日因國籍爭議引起關注。（鏡報李智為攝）

民眾黨立委、中配李貞秀近日因國籍爭議引起關注，她強調自己有試圖辦理放棄中國大陸國籍，但該申請書被發現亂填，被質疑只是過水跑流程。民進黨立委林楚茵今（6）日po文，提到相關法條，台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照，一旦違反，將喪失台灣地區人民身分，並連帶喪失相關選舉、罷免、任職權利。攤開時間軸來看，李貞秀在2025年3月才赴中國辦理戶籍註銷並取得證明。這代表其在2024年1月立委選舉投票時，李仍在中國設有戶籍，「也就是說，李貞秀當時就不具備參選資格。」

對於李貞秀國籍問題近日引發討論，林楚茵今於臉書po文，提到「法律之前人人平等」，沒除中國戶籍，怎麼會有參選資格？中選會豈能發放當選證書？她翻出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第9條之1規定，台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照。一旦違反，除經有關機關認有特殊考量必要外，將喪失台灣地區人民身分，並連帶喪失相關選舉、罷免、任職權利。

林楚茵依照時間軸說道，李貞秀於2025年3月才赴中國辦理戶籍註銷並取得證明。代表其在2024年1月立委選舉投票時，李秀貞仍在中國設有戶籍，「也就是說，李貞秀當時就不具備參選資格。」

林楚茵認為，這不是補辦手續就沒事的問題，這是選舉當下「根本沒有參選資格」的法律問題。如果一個候選人在選舉當時就不具備被選舉權，憑什麼列入不分區名單？中選會憑什麼發給李貞秀當選證書？「結論就是李貞秀沒有資格擔任不分區立委，『解職』是假議題，因為自始至終就不應當選。」

