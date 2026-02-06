白委李貞秀國籍爭議 民進黨團發函韓國瑜要求盡速查明

秀國籍爭議 民進黨發函韓國瑜盡速查明。民進黨提供

針對民眾黨立委李貞秀未放棄大陸國籍爭議，民進黨立法院黨團今天正式發函立法院長韓國瑜，不要再拖了，盡速查明，並對外說明，這是立法院的職責，請趕快給國人一個交代。

民進黨立委陳培瑜指出，請韓國瑜查清楚，李貞秀如果違反《國籍法》，立法院應該予以解職；根據《國籍法》第20條的相關規定，立委到職前應申請辦理放棄外國國籍，且需把文件送交立法院，並在到職一年內完成退籍程序。如果違反，將由立法院解除公職。

陳說，這些規定行之有年，白紙黑字寫得非常清楚。民眾黨的麥玉珍過去也是依照辦理，才能順利到職。所以內政部從一月到現在，已經發了很多次公文，要求立法院查明李貞秀狀況，並依法處理，但卻都沒有得到回應。

她表示，今天民進黨立法院黨團也正式發函，請韓國瑜不要再拖了，這是立法院的職責，請趕快給國人一個交代。

