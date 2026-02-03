白委李貞秀擁中國籍、民眾黨辯「有兩岸條例特別法」...黃帝穎酸：中國人在台灣闖紅燈不能開單？

民眾黨新科立委李貞秀具有中國籍，但民眾黨團辯稱台灣還有「兩岸條例」，律師黃帝穎今（3）日舉例大酸，，兩岸條例沒規定不能闖紅燈，照民眾黨的標準，只能適用兩岸條例「特別法」，所以中國人在台灣闖紅燈不能開罰單？

黃帝穎今日在臉書發文表示，中華人民共和國籍人不該有特權，兩岸人民條例不是國籍法的特權規定。

黃帝穎指出，民眾黨立委李貞秀具中國籍違反國籍法「公職人員禁止雙重國籍」規定，民眾黨團竟說，台灣還有一部特別法「兩岸人民關係條例」。但兩岸人民關係條例不是國籍法的特別法，更不是「公職人員禁止雙重國籍」的特權規定。

黃帝穎說明，國籍法第 20 條「中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職」，對所有公職人員「禁止雙重國籍」一視同仁，不會因為李慶安美國籍或李貞秀中華人民共和國籍而有差別待遇，更不因為中國籍而有特權。

另外，兩岸人民關係條例第1條明文「本條例未規定者，適用其他有關法令之規定」，黃帝穎表示，兩岸條例未規定如同國籍法規定「公職禁止雙重國籍」，當然公職人員就適用國籍法。

黃帝穎大酸，簡單舉例，兩岸條例沒規定不能闖紅燈，照民眾黨的標準，只能適用兩岸條例「特別法」，所以中國人在台灣闖紅燈不能開罰單？

黃帝穎直言，民眾黨解釋明顯錯誤且荒謬，兩岸條例沒有不能「闖紅燈」規定，還是會適用道路交通條例，一視同仁「闖紅燈」開罰，不會因為中華人民共和國籍而有交通違規特權。同樣法理，國籍法規定「公職人員禁止雙重國籍」也一視同仁。

