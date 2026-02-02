白委李貞秀陷國籍爭議！綠營批表格30秒就能下載 陳智菡曝：她已放棄中國籍

具有中配身分的民眾黨立委李貞秀，上任前因國籍身分放棄與否引發討論。（圖／民眾黨提供）

民眾黨新上任的6名不分區立委將於明天就職，其中最具爭議的中配立委李貞秀至今未出具申請放棄國籍證明，恐有國安疑慮。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤今天（2日）指出，放棄中華人民共和國國籍的申請表，上網30秒就能下載；民眾黨立院黨團主任陳智菡回應，據她了解，李貞秀其實已經按照台灣規範，到中國申請放棄國籍。

針對中配李貞秀國籍爭議，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤今受訪時先釋出善意，並表示她尚未和李貞秀本人見面，期待未來能進一步交流對話，共同正視台灣的法治；話鋒一轉，吳不解地說，自己對李貞秀近日花費大量時間撰寫聲明、批評感到訝異，「既然有時間寫長文，為何不上網花30秒下載退出中華人民共和國國籍申請表？」

民進黨立委吳思瑤指出，放棄國籍申請表格只需花30秒就能下載，為何李貞秀不上網填寫？（圖／李智為攝）

吳思瑤指出，相關表格屬於公開資訊，辦公室同仁只需上網搜尋就能輕易列印取得，她說明表格內容約7、8頁，只要認真填寫約10分鐘即可完成，並檢附相關文件，送交中華民國內政部，藉此證明願意遵循台灣憲法與法律規範，成為合法合規的立法委員。

吳思瑤強調，依《國籍法》第20條規定，這項要求並非針對李貞秀、也不是針對中國籍配偶，而是適用於所有想要取得公職身分的人，不分國籍來源凡參政側皆須依法辦理。

上會期民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，前白委麥玉珍原本國籍也不是中華民國，麥玉珍是李貞秀的學姐，民眾黨團應該去問麥玉珍當時怎麼放棄原來國籍，現在李貞秀沒有放棄，當然就是民眾黨團雙標。

民進黨立委陳培瑜指出，李貞秀不知道怎麼放棄國籍，可以問問學姐、前白委麥玉珍。（圖／李智為攝）

陳培瑜認為，相關做法相當清楚，放棄中國國籍的資料在中國官方網站上已可查詢，如今李貞秀卻不敢做、不想做、不願意做，反將責任甩鍋給台灣政府，是非常荒謬。

對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡回應，據她了解，現在陸委會主委邱垂正曾說過，沒有人可以做到放棄國籍相關證明，李貞秀其實已經按照台灣規範，到中國申請放棄國籍，但正如邱垂正所說，在現階段兩岸架構下，沒有人能夠做到這件事情。



