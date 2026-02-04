白委李貞秀雙重國籍惹議 侯友宜：一切按法律做

針對民眾黨新科立委李貞秀的雙重國籍爭議，新北市長侯友宜表示，一切按照法律來做。(記者賴筱桐攝)

〔記者賴筱桐／新北報導〕有中國籍配偶身分的民眾黨立委李貞秀，昨天宣誓就職，但是因為李無法出示放棄中國籍證明文件，引發雙重國籍的違法爭議。對此，新北市長侯友宜今天表示，一切按照法律來做。

侯友宜今天在市政會議後接受媒體聯訪，被問到李貞秀的國籍爭議，侯友宜表示，一切按照法律來做，中央的執法單位就按照一致性標準，來面對這樣的課題。

另外，國共論壇昨天在北京舉行，中國大陸國台辦主任宋濤、國民黨副主席蕭旭岑異口同聲說，「要堅持九二共識、反對台獨」。總統賴清德表示，不審中央政府總預算、不審國防特別預算，只進行國共合作，這對台灣是危險的。

廣告 廣告

侯友宜說，預算的問題還是要朝野之間好好溝通，希望預算不要受到任何影響，能夠快速推動，這是全民的期待。

【看原文連結】

更多自由時報報導

新聞360》藍白到底有多愛中國？學者「一句靈魂拷問」李貞秀：敢做這件事？

李貞秀放棄中國籍文件錯誤百出 石明謹：恐怕根本沒申請

對比藍綠白今重頭戲 黃子一：只剩1黨讓台灣走向世界

李貞秀白衣綠褲就職立委搶眼 腳穿愛馬仕白鞋單價近4萬

