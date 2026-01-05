白委爆猛料：張景森私下放話 2026民進黨若敗將挑戰賴清德黨主席

民眾黨主席黃國昌5日爆料，行政院前政委張景森私下稱，等2026民進黨敗選後，要出來挑戰賴清德黨主席職務。（中時資料照／陳君瑋攝）

民眾黨前黨主席柯文哲日前為白委陳昭姿「人工生殖法」到立院遊說藍綠立委，使前政委張景森認為，解決台灣政治僵局不在賴清德總統一念之間，而是在柯文哲，且柯動作已將民眾黨帶回關鍵少數，告別現任黨主席黃國昌「中二搗蛋路線」。對此，黃國昌5日爆料稱，張景森私底下到處講，2026民進黨敗選後，張要出來挑戰賴清德黨主席職務。

黃國昌5日接受網路節目「誰來早餐」訪問。針對張景森3日臉書評論稱，柯文哲將民眾黨帶回關鍵少數，告別黃國昌中二搗蛋路線，解決台灣政治僵局在柯一念之間？黃國昌表示，張景森講這樣的話，是要笑掉人家大牙。

黃國昌提及，第一，民眾黨的事情輪不到張景森來管，第二是張景森要管就回去管民進黨的事情，第三「你（張景森）對賴清德不爽、說要挑戰他的黨主席，那你就大大方方講出來，私底下到處講」。

黃國昌爆料，張景森私底下到處講說，「等到2026年民進黨敗了以後，我（張景森）要出來挑戰賴清德黨主席，所以我利用這節目奉勸張景森，你就好好準備民進黨主席選舉，民眾黨的事情輪不到你來管」。

黃國昌說，現在看到張景森評論就覺得好笑，張幫民進黨把時代力量收成「小綠」還不夠，現在還要幫民進黨把民眾黨收成「小綠」嗎？「我送你張景森3個字叫『省省吧』，民眾黨的事情輪不到你來管；第二，你要挑戰賴清德黨主席就勇敢點，大大方方講出來，你就回家去管民進黨的事情就好」。

